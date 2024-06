Angola: Le pays réitère son engagement à améliorer la sécurité routière

Luanda — L'Angola a réitéré mardi, au siège de l'ONU à New York, son engagement à continuer d'améliorer la sécurité routière, en vue d'atteindre les objectifs fixés par la Décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030.

Intervenant à la séance plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies sur «l'amélioration de la sécurité routière globale», le représentant permanent de la Mission angolaise auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, a déclaré que le gouvernement angolais accorde une attention particulière à la sécurité routière sur tout le territoire national et prend des initiatives décisives pour réduire les taux de mortalité causés par les accidents de la route.

Il a informé que l'année dernière, le gouvernement avait approuvé le Plan national de sécurité routière et de prévention 2023-2027, conformément aux recommandations régionales et continentales, visant à réduire de moitié le nombre d'accidents de la route et à placer le pays parmi les 10 principaux États africains avec moins d'accidents de la route.

Le Plan vise à améliorer le processus de formation des conducteurs de véhicules, à développer une culture d'éducation routière, à assurer une gestion efficace et à augmenter les niveaux de sécurité des infrastructures, des véhicules et des usagers de la route.

%

Il vise également à améliorer et à étendre les secours et les soins aux victimes d'accidents, réduisant ainsi le nombre de décès résultant d'accidents de la route.

Lors de la réunion plénière, les États membres ont adopté, par consensus, le projet de résolution sur l'amélioration de la sécurité routière globale.

Le document exhorte les États membres et les acteurs concernés à accélérer et à intensifier leurs efforts pour mettre en oeuvre le Plan global pour la Décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030, en faisant de la sécurité routière une priorité politique et en garantissant sa pertinence dans le vaste programme de développement durable.

Il encourage la mise en place de mécanismes de coordination interministérielle, notamment entre les ministères de la Santé, des Transports, de l'Education, des Travaux publics, de l'Intérieur et de l'Environnement, afin d'aborder les questions transversales qui touchent tous les secteurs impliqués dans les questions concernant la sécurité routière.

Selon les statistiques 2023 de l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,2 million de personnes meurent chaque année des suites d'accidents de la route, tandis que les accidents de la route sont la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes âgés de 5 à 29 ans. De plus, les accidents de la route coûtent à la plupart des pays 3 % de leur produit intérieur brut.