Angola: Un magistrat défend une plus grande coordination entre l'ARC et les organes judiciaires

Luanda — Le juge conseiller de la Cour Suprême (TS), Raúl Rodrigues, a défendu mardi, à Luanda, la nécessité de créer une plateforme de connexion entre les organes judiciaires et l'Autorité de Régulation de la Concurrence (ARC), dans le sens d'améliorer non seulement des décisions, mais aussi des jugements dans les procès.

S'adressant à la presse, en marge du séminaire sur "Le pouvoir judiciaire dans la défense de la concurrence", il a évoqué la nécessité de cette coordination, notamment dans les procédures de recours, pour qu'elles puissent se dérouler efficacement devant la Cour d'Appel.

Selon le juge, au niveau des juges des tribunaux supérieurs, il est nécessaire d'améliorer les connaissances sur les questions liées à la concurrence pour soutenir non seulement les décisions de l'autorité, mais aussi les jugements.

Selon lui, la jurisprudence est toujours nécessaire comme support pour prendre des décisions plus solides, sans pour autant négliger le rôle des académiciens.

À son tour, la vénérable juge conseillère et vice-présidente de la Cour suprême, Efigénia Clemente, a déclaré que, concernant la nécessité de spécialisation des tribunaux, le secteur judiciaire du pays fait face à d'énormes défis en matière de droit de la concurrence.

Il a également affirmé que la spécialisation dans ce domaine est essentielle pour traiter des questions complexes qui fourniront un environnement juridique plus stable et qui conduiront à une prise de décision plus précise, avec une analyse plus approfondie et offrant les meilleures réponses aux questions plus complexes.

Toujours à ce sujet, l'administratrice exécutive de l'ARC, Ana Ramalheiro, a dit que la plus grande préoccupation est liée à l'interaction avec le pouvoir judiciaire, puisque la décision de ce dernier est sujette à des contestations contentieuses et administratives.

Ana Ramalheiro a fait savoir que l'Autorité de Régulation de la Concurrence (ARC) avait reçu de nombreuses plaintes, même si toutes ne sont pas valables en raison de leur spécificité.

Dans ce contexte, elle a souligné l'abus de position dominante et les accords entre entreprises, tant verticalement qu'horizontalement, comme étant les plaintes les plus reçues dans cette juridiction.

Elle a expliqué qu'en fonction du chiffre d'affaires, l'ARC peut imposer des amendes allant jusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires.

La responsable a également souligné que s'il s'agit d'une entreprise avec un volume d'activité très élevé, une sanction pécuniaire voire la fermeture de l'entreprise pourra être appliquée.

Quant au marché informel, il a déclaré qu'il s'agissait d'un secteur intéressant à étudier, même si la mission de l'ARC est davantage axée sur le marché formel de l'économie.

L'Autorité de régulation de la concurrence (ARC) est un organisme de droit public, au sein des Instituts publics du secteur économique ou productif, créé en 2018, chargé de veiller au respect des règles de concurrence.