Angola: La FEIBA 2024 commence mercredi à Bengo

Caxito (Angola) — Plus de 500 exposants sont attendus, ce mercredi, à la Xème édition de la Foire de la Banane, FEIBA 2024, qui aura lieu du 26 au 28, au marché de Panguila, province de Bengo, pour démontrer leur potentiel agricole.

Ce mardi, de nombreux exposants ont commencé à installer leurs stands, tandis que d'autres arrivent pour repérer les espaces qu'ils occuperont.

L'événement, qui constitue la plus grande vitrine commerciale de la province ces dernières années, devrait récolter plus de cent millions de kwanzas, avec l'exposition d'environ 600 tonnes de bananes provenant de petites coopératives et de producteurs individuels des six municipalités de la région.

Outre les coopératives et les grandes entreprises telles que Novagrolíder et Turiagro, participent à l'événement des entreprises privées de divers services liés directement ou indirectement à la production agricole, à l'industrie manufacturière, au commerce et au secteur minier.

Selon le directeur du bureau provincial de développement économique intégré, Pedro Katendi, la Xème édition surpassera l'événement précédent car, quelle que soit la quantité de pluie enregistrée dans la province, la production a été importante.

La municipalité d'Ambriz participera avec environ 60 tonnes de produits et le même nombre d'exposants.

L'objectif, selon l'administrateur municipal, Tingão Mateus, est d'améliorer le classement précédent (4ème place).

Pango Aluquém, classée troisième lors de la dernière édition, sera présente avec 40 exposants et plus de 70 tonnes de produits divers (rose de porcelaine, fruit de la passion, banane, mandarine, citron, orange, entre autres).

Certains agriculteurs de Dembos, vainqueur de la dernière édition, ont déclaré avoir travaillé dur pour une présentation positive en termes d'organisation et de qualité des produits pour conserver le titre.

D'une durée de trois jours, l'événement prévoit d'organiser des conférences sur la vision stratégique de l'administration locale dans le cadre de la gestion des recettes propres, des dérivés de la banane et de leurs avantages nutritionnels et sur l'importance de l'agriculture familiale dans le contexte social et économique.