Angola: L'Agenda/2050 et le PDN dominent les débats du quatrième jour des journées parlementaires du MPLA

Cuito (Angola) — Les deuxièmes Journées Parlementaires du MPLA, qui entrent ce mardi, à leur quatrième jour, ont été marquées par la discussion de l'Agenda/2050 et du Plan de Développement Nationale (PDN) 2023/2027.

La Stratégie à long terme 2050, approuvée le 26 juillet 2023 par le Conseil des ministres, projette la prospérité économique et le renforcement du capital humain, le développement d'infrastructures modernes et compétitives, une économie diversifiée et prospère, la promotion d'un écosystème résilient et durable, garantissant une nation juste avec des chances égales.

A son tour, le PDN 2023/2027 est un instrument de planification à moyen terme, qui s'appuie sur plusieurs axes, tels que la consolidation de la paix et de l'État de démocratique et de droit, la poursuite de la réforme de l'État, de la justice, de l'administration publique, des médias et de la liberté d'expression et de la société civile.

Les députés, réunis à Bié depuis samedi, ont également discuté mardi de l'Agenda politique du MPLA-2024, sous la direction du président du Groupe parlementaire, Joaquim António dos Reis Júnior.

Au terme des débats de ce mardi, le porte-parole de ces deuxièmes journées, Ribeiro Uefo, a souligné, dans des déclarations à la presse, que les parlementaires s'orientent désormais vers un contact direct avec les citoyens, dans les neuf municipalités de cette province.

Ils seront répartis en groupes de 12 ou 13 députés.

Ribeiro Uefo a ajouté que, dans ces municipalités de Cuito, Andulo, Cuemba, Camacupa, Cunhinga, Nhârea, Chitembo, Catabola et Chinguar, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale inspecteront également les ouvrages ou infrastructures construits dans le cadre du Programme Intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM).

Les journées ont lieu depuis samedi, mais ont été officiellement ouvertes lundi par la vice-présidente du parti, Luísa Damião.

Au premier jour des débats, les députés ont discuté de sujets tels que les objectifs et les lignes de force de la nouvelle Division politico-administrative et la contribution de la société civile, les autorités locales - genèse, principales fonctions et modèle organisationnel, la gouvernance local - défis et opportunités, et la législation locale existante et en cours de création.

L'événement se déroule sous le thème : "MPLA-Servir le peuple et faire grandir l'Angola".