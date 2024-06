Afrique: Intégrer le sevrage tabagique dans le traitement de la tuberculose

L’une des principales recommandations de l’Enquête nationale sur la prévalence de la tuberculose est d’accroître « l’accès aux services de dépistage et de dépistage de la tuberculose grâce à des programmes de sensibilisation utilisant des installations mobiles de dépistage et de radiographie ». Dans cette optique, une étude pilote a été lancée dans six districts pour étudier la faisabilité de l'utilisation de technologies de radiographie mobiles et portables. Le projet est mis en œuvre par Isibani Development Partners (une ONG) et financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La mise en œuvre a commencé en novembre 2020 (date à laquelle le ministère de la Santé avait déjà accès aux résultats de l’enquête de prévalence depuis environ un an). En bref, le projet national de radiographie mobile vise à retrouver les personnes qui ne se présentent pas dans les établissements de santé et qui peuvent souffrir de tuberculose mais sont asymptomatiques.