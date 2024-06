Cameroun: Des candidats à l'examen d'entrée au barreau national dénoncent des irrégularités

Au Cameroun, le dernier examen pour l'admission au barreau national de l'ordre des avocats fait grincer des dents. Depuis la publication des résultats le 21 juin 2024, plus de 2 000 candidats sur les 5 000 qui ont passé les épreuves protestent et dénoncent des irrégularités. Les plaignants ont introduit des recours en annulation des résultats auprès du ministère de la Justice et même sollicité l'intervention du chef de l'État, Paul Biya.

Les griefs sont formulés en cascade par le collectif des recalés à cet examen d'aptitude à la profession d'avocat : « Les conditions d'organisation n'étaient pas bonnes. Les épreuves ont commencé à 11 h pour finir à 14 h et recommencé à 23 h 30 pour finir à 4 heures. Relativement à la publication des résultats, il est prévu par les textes que pour être admissible, il faut avoir 10/20. Mais à l'évidence, le procès-verbal du jury, au lieu de publier les résultats par ordre du mérite, les a plutôt publiés par ordre alphabétique. Ce qui a facilité un certain nombre de désordres et de tripatouillages ».

Dieudonné Tedjisse, le porte-parole de ce collectif, évoque aussi le cas d'une personne admise après les épreuves écrites, alors qu'elle n'était pas candidate et même déjà inscrite au tableau de l'ordre depuis au moins vingt ans. Des accusations infondées, estime pour sa part le président de l'ordre, le bâtonnier Mbah Eric Mbah : « Au sujet des accusations de corruption, je voudrais dire avec certitude que rien de tel ne s'est produit. D'ailleurs, nous faisons tout notre possible pour réduire les effets de la corruption ».

L'examen pour l'admission au barreau a connu cette année une affluence record : plus de cinq mille candidats. Un gros défi pour les organisateurs qui admettent avoir dû faire face à quelques soucis. Les candidats recalés sont, quant à eux, dans l'attente des décisions à venir après leurs différents recours.