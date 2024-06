Afrique: Après 22 ans de travaux, vers un tracé commun de la frontière Cameroun-Nigeria?

La frontière Cameroun-Nigeria, longue de 2 100 km, s'étend du lac Tchad jusqu'à la péninsule de Bakassi. Et sa démarcation est presque achevée après deux décennies de concertations. Ce mercredi 26 et jeudi 27 juin 2024, Yaoundé accueille une session extraordinaire de la commission mixte Cameroun-Nigeria.

À ce jour, plus de 2 000 km de frontière entre le Cameroun et le Nigeria ont déjà été étudiés et font l'objet d'un accord entre les deux parties. Cette session extraordinaire doit permettre de faire le point sur les travaux de démarcation et sur le soutien aux populations affectées.

Ce mercredi à l'hôtel Hilton de Yaoundé, les ministres camerounais Michel Zoah et nigérian Abdullateef Fagbemi conduisent les délégations. La session est présidée par le Mozambicain Leonardo Santos Simao, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.

La Commission mixte Nigeria-Cameroun existe depuis novembre 2001, mécanisme créé par le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kofi Annan, à la demande des présidents Paul Biya et Olusegun Obasanjo. Elle a pour rôle de faciliter la mise en oeuvre pacifique de l'arrêt de la Cour internationale de Justice rendu le 10 octobre 2002 sur le différend entre le Cameroun et le Nigeria. Un différend sur la frontière terrestre et maritime et la péninsule de Bakassi. Une péninsule qui a été officiellement rétrocédée par le Nigeria au Cameroun en 2008.