Sénégal: Journée scientifique sur l'utilisation des outils génomiques et bio-informatiques dans la surveillance sanitaire, mercredi

Dakar — Le Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (CIGASS) organise, mercredi, une journée scientifique sous le thème : "Utilisation des outils génomiques et bio-informatiques dans la surveillance sanitaire", annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette rencontre initiée en collaboration avec le département de Santé publique de l'université de Harvard se tiendra à partir de 9 heures à la salle de conférence dudit centre sise à l'UCAD.

Le thème sera introduit par le Professeur Daouda Ndiaye (Sénégal), la Professeure Sarah Volkman (USA) et le Docteur André Diaz (USA).

Selon les organisateurs, il s'agira de "fournir une plateforme d'échanges et de discussions scientifiques, de présenter des recherches innovantes et des avancées récentes, et récompenser les meilleures contributions scientifiques".