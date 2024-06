Sénégal: Ouverture d'un atelier régional sur la gestion des frontières à Kolda

Kolda — Un atelier régional de trois jours sur le diagnostic et l'élaboration de la politique nationale de gestion des frontières et de son plan d'action, s'est ouvert mardi à Kolda (sud), à l'initiative de la Commission nationale de gestion des frontières (CNGF), a constaté l'APS.

Des forces de défense et sécurité, le commandement territorial, des élus locaux et acteurs de la société civile ont pris part à cette rencontre présidée par Marième Pouye Anne Kouyaté, adjointe au gouverneur de la région de Kolda chargée des affaires administratives.

Pendant trois jours, les participants à cette rencontre vont faire l'état des lieux en termes d'atouts et de contraintes des espaces frontaliers , identifier les enjeux et défis de gouvernance et de développement des espaces frontaliers et recueillir des recommandations des acteurs pour une meilleure gouvernance des frontières.

Les participants seront divisés en trois groupes pour faire le diagnostic sur l'analyse du processus de délimitation, de démarcation et de densification des frontières, l'étude des dynamiques sociales économiques, commerciales et culturelles des populations.

"Il s'agira de contribuer à la réalisation du diagnostic des espaces de nos frontières en faisant la situation exhaustive dans les domaines de la délimitation , la démarcation , la sécurité, la coopération transfrontalière, le développement socioéconomique et la migration entre autres dans la région Kolda", a expliqué l'adjointe au gouverneur.

Le travail consistera aussi à faire la situation en termes d'accès aux services sociaux de base, l'identification des dynamiques migratoires et sécuritaires au niveau des frontières, a fait savoir Mme Kouyaté.

Les participants vont faire l'analyse de la situation en termes d'usages des ressources naturelles, la problématique de la santé notamment dans la gestion des épidémies, et faire l'identification des forces et faiblesses, menaces et opportunités dans les espaces frontaliers, a-t-elle encore souligné.

La rencontre de Kolda sera sanctionnée par des recommandations qui vont intégrer le processus d'élaboration de la politique nationale de gouvernance des frontières dont le travail et la coordination sont confiés à la Commission nationale de gestion des frontières (CNGF).

L'élaboration de la PNGF est une recommandation de l'Union africaine demandant aux Etats membres de se doter d'un cadre de référence en vue d'une gouvernance efficiente des frontières.