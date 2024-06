Ile Maurice: Somnath Adhya - «Notre banque joue un rôle crucial dans l'expansion de l'économie locale»

En tant que filiale de la State Bank of India, SBI (Mauritius) Ltd bénéficie de l'expertise et des ressources d'un géant bancaire mondial, présent dans 35 pays avec 193 bureaux, offrant une vaste gamme de services financiers.

À l'échelle locale, SBI (Mauritius) Ltd s'est positionnée comme un acteur solide et fiable du paysage bancaire avec des ambitions de croissance s'inscrivant sur le long terme. Somnath Adhya, le Managing Director et CEO de la banque, évoque dans un entretien à Business Magazine, les bons résultats financiers récents de l'établissement, sa stratégie africaine ou encore l'apport de nouveaux moyens de paiement comme le RuPay et l'Unified Payments Interface pour l'économie locale.

