Maroc: Signature d'un mémorandum d'entente entre le Médiateur du Royaume et le Secrétariat général des doléances au Royaume du Bahreïn

Marrakech — Un mémorandum d'entente a été signé, mardi à Marrakech, entre le Médiateur du Royaume et le Secrétariat général des doléances au Royaume du Bahreïn, en marge de la 11è session du Conseil d'administration de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs des Etats membres de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI).

Paraphé par le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, et le Secrétaire général des doléances du Royaume de Bahreïn, Ghada Hamid Habib, cet accord, qui reflète la volonté des deux institutions d'œuvrer au développement d'une coopération fructueuse, répondant à leurs aspirations et tenant compte de leurs intérêts communs, représente un cadre de référence en matière de coopération et de moyens à suivre pour atteindre les objectifs fixés par les deux parties.

Le mémorandum vise à échanger des informations sur les plaintes et griefs examinés par les deux parties dans le cadre de ce qui est permis par leur statut, à organiser des activités de partage d'expériences, de compétences et de renforcement des capacités, et à échanger des visites de travail ayant pour objectifs d'étudier et de s'enquérir davantage sur diverses expériences liées à leurs domaines d'intervention.

Il vise également à coordonner et à soutenir les actions et les positions des deux parties au sein des réseaux et organismes régionaux et internationaux, à élaborer des programmes et des projets communs sur des sujets d'intérêt commun liés à leur domaine d'intervention et à travailler à leur mise en œuvre, ainsi qu'à élaborer et exécuter des programmes de visites et des sessions de formation et de développement des capacités dans le but de partager des expériences et d'échanger des expertises au niveau bilatéral ou multilatéral.

%

Le mémorandum prévoit également la tenue de réunions et ateliers conjoints pratiques et de recherche, ainsi que l'organisation de conférences, de séminaires et de sessions de formation scientifique et pratique afin d'améliorer les performances des deux institutions.

Dans une déclaration à la presse, Mme Ghada Hamid Habib a indiqué que l'accord vise à échanger des formations, des expertises, des cadres et des enquêteurs de l'Institution du Médiateur du Royaume et du Secrétariat général des doléances au Royaume du Bahreïn, afin de promouvoir les droits de l'homme, de renforcer les capacités, et réfléchir à la manière de résoudre les problèmes et les défis auxquels pourraient être confrontées les deux institutions, notant que l'accord vise également à renforcer la coopération entre les deux institutions.