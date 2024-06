Afrique Centrale: Découverte - La ministre de la Réforme des institutions du Gabon au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

En séjour à Brazzaville dans le cadre des festivités marquant la célébration des quarante ans de la Fondation Congo Assistance, la ministre gabonaise de la Réforme des institutions de l'État, Murielle Minkoue Mezui ép Mintsa-Mi-Owono, a visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza.

La ministre Murielle Minkoue Mezui ép Mintsa-Mi-Owono a été reçue par la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa. Elle a expliqué à sa visiteuse ce patrimoine qui retrace une partie de l'histoire du Congo ainsi que l'itinéraire des expéditions de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza.

A l'issue de la visite, la ministre gabonaise de la Réforme des institutions de l'État s'est dite émerveillée de ce qu'elle a vu et entendu de l'histoire de ces deux pays et deux peuples frères. « Il est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment un honneur. C'est avec beaucoup de respect que je me suis inclinée sur la dépouille de Pierre Savorgnan de Brazza, un illustre Européen qui a permis à nos deux pays de ne faire qu'un à travers son peuple. Merci à Mme Bélinda Ayessa et au Congo de m'avoir permis de passer ce moment très agréable de recueillement. Cela va me permettre, en repartant dans mon pays, de voir avec mes collègues comment faire remettre en place ce pont qui a été mis en place par Savorgnan de Brazza, et comment le remettre en place à travers différentes actions comme celles menées par Mme Belinda Ayessa. Je n'ai même pas envie de partir. Sincèrement, si je n'avais pas d'autres obligations, je resterai volontiers ici, merci beaucoup », a-t-elle déclaré.

Enfin, pour Murielle Minkoue Mezui ép Mintsa-Mi-Owono, les Congolais et les Gabonais ont en mémoire l'histoire commune qui relie leurs deux pays.