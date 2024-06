Congo-Brazzaville: Contrôle d'Etat - La direction générale communique sur son champ d'action

La direction générale du contrôle d'Etat (DGCE) a organisé, le 25 juin à Brazzaville, à l'intention des cadres et responsables de plusieurs structures étatiques nationales et paramétriques, un séminaire de vulgarisation de ses attributions et son champ d'action.

Le séminaire a réuni plus d'une centaine de responsables des directions ainsi que des agents du ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs pour les édifier sur la structuration de la DGCE.

Plusieurs sujets ont été abordés par les directeurs centraux, notamment la présentation du programme 034, l'évaluation des dispositifs contrôles internes, la mise en œuvre des contrôles ainsi que la régulation des marchés publics. Par la suite, des séances d'échange interactif ont permis à l'assistance de comprendre aisément le sens du séminaire.

Le directeur de cabinet du ministre du Contrôle d'Etat, Simplice Mounianga Boukongou, a expliqué les différents efforts que fournit ce département ministériel. Il a rappelé que la DGCE travaille pour la mise en place d'un dispositif d'amélioration continue de la qualité du service public.

Selon le DGCE, Georges Tambo, ce séminaire de vulgarisation lance ainsi une grande et cruciale campagne qui va se déployer dans plusieurs départements du Congo, afin d'informer et d'édifier les agents des institutions nationales et locales sur les devoirs et axes de travail de la DGCE.

%

« Ce séminaire nous permettra de parler du positionnement de la direction générale par rapport à d'autres institutions supérieures de contrôle. Il était aussi question d'expliquer aux uns et aux autres que nous sommes disposés à accompagner les administrations publiques dans le but de les rendre performantes. Nous cherchons la satisfaction du citoyen usager. Il est prévu de poursuivre ces séminaires dans les autres localités de notre pays puisque notre but c'est que l'usager citoyen, à la fin, ait des services dignes de ce nom », a indiqué Georges Tambo.

Il a, par ailleurs, signifié que les différents textes de cette structure garantissent la transparence, l'efficacité et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques.

Au cours de ce séminaire, les dispositions légales et réglementaires qui encadrent le contrôle au Congo pour davantage de performance et de transparence ont été expliquées avec exactitude.

Notons que cette direction est chargée, entre autres, d'exploiter les notes d'information et les rapports de missions de contrôle, de faire l'analyse, la synthèse et le suivi des recommandations formulées à l'issue des missions de contrôle et vérification d'études et d'enquêtes, de produire les renseignements et assurer la liaison avec les autres organes de contrôle ou d'enquêtes, de procéder aux études et aux enquêtes relatives aux activités de contrôle. Elle participe également à l'élaboration et à l'actualisation du guide des procédures de contrôle et d'audit.