Congo-Brazzaville: Brevets techniques et professionnels - Plus de 6 000 candidats passent les examens

Les candidats aux brevets techniques et professionnels ont démarré, le 25 juin, les épreuves écrites session de juin 2024 sur l'ensemble du territoire national. 6 473 candidats au total sont en lice dans tout le pays, répartis dans 62 centres d'examens parmi lesquels 4283 filles. Le nombre des candidats est en augmentation par rapport à celui de l'année dernière qui était de 5707 postulants. Brazzaville seule compte 1762 candidats repartis dans dix centres et Pointe-Noire 766 dans cinq centres.

Les examens se déroulent du 25 au 29 juin dans tout le pays. Il s'agit de trois types de Brevets : le Brevet d'études techniques avec 5969 candidats; le Brevet d'études professionnelles qui compte 407 candidats; et le Brevet de technicien forestier qui a 97 candidats.

A Brazzaville, les épreuves ont été lancées au centre de l'Institut des jeunes sourds par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, en compagnie des maires des arrondissements de Bacongo et de Moungali.

Les candidats au Brevet d'études techniques, option industrie et agriculture, ont démarré respectivement la première journée avec les épreuves de technologie, dictée-questions et la dictée avec fautes, anglais, commentaire de texte, agriculture générale et spéciale.

Quant aux candidats du Brevet d'études techniques, option économie sociale et familiale avec des filières comme hôtellerie, préscolaire, puériculture et les techniques d'habillement, la première journée a été marquée par les épreuves de sciences naturelles et hygiène, dictée-questions, anglais touristique, puériculture et la technologie des textiles.

Le président général des jurys, Rufin Mviri, a expliqué à cette occasion qu'aucun incident majeur n'a été signalé au moment du lancement des épreuves. Il a félicité à cette occasion la bonne collaboration entre l'équipe pédagogique et la direction des examens et concours ainsi que d'autres structures pendant les préparatifs de l'examen.

Pour lui, la participation des équipes de la sécurité civile est essentielle car elles ont pour mission de prendre en charge des candidats en cas d'incidents majeurs de santé ou de malaise pendant le déroulement de l'examen.

De son côté, le président spécifique aux examens professionnels, Omar Christian Massamba, a souligné la particularité de cet examen qui se situe au niveau de la création des nouveaux centres avec des options, industrie dans le département de la Sangha, à Sembé, ainsi qu' en agriculture dans le département du Pool, à Odziba et Mayama.