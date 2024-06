Ile Maurice: Jade Swenson - «On nous apprend à avoir des choses mais pas à surmonter la perte»

interview

Les pertes font partie de notre vie. Mais savons- nous toujours comment les surmonter ? Jade Swenson, qui s'est spécialisée en rétablissement de la peine aux États-Unis, a récemment lancé The heart with ears, qui propose des programmes de rétablissement de la peine.

Vous êtes une spécialiste du rétablissement de la peine. Parlez-nous de ce métier.

En tant que spécialiste en rétablissement de la peine, mon travail consiste à accompagner, avec empathie et soutien, les personnes qui traversent des moments de perte et de peine. Je suis là pour offrir une épaule sur laquelle se reposer, mais surtout des outils concrets pour aider les personnes à reconstruire leur vie après une période difficile.

Que ce soit la perte d'un proche, un changement majeur dans la vie ou un bouleversement personnel, je suis là pour écouter, comprendre et guider mes clients vers le rétablissement émotionnel. Mon approche est centrée sur l'individu. J'adapte mes programmes pour répondre aux besoins uniques de chacun, en leur offrant un espace sûr où ils peuvent explorer et surmonter leur chagrin.

Qu'est-ce qui vous a poussée vers cette voie ?

Ce qui m'a poussée à choisir la voie du rétablissement de la peine, c'est ma quête intérieure pour surmonter mes propres défis. Chaque étape de mon parcours a renforcé ma conviction dans le pouvoir de la guérison émotionnelle et de la résilience. En cherchant des réponses pour moi-même, j'ai réalisé à quel point nous sommes mal équipés pour gérer la peine, la perte et le deuil. Avoir les bons outils peut nous permettre de transformer notre façon de naviguer à travers les pertes. Cette expérience personnelle m'a menée au Grief Recovery Institute, dans l'Orégon, aux États-Unis, où j'ai suivi et réussi la formation, et finalement à la création de The Heart with Ears.

Quand vous parlez de peine, cela englobe quoi exactement ?

Lorsque je parle de peine, je fais référence à la peine qui résulte des 40+ types de pertes auxquelles l'être humain peut faire face dans une vie. Cela inclut non seulement la perte d'un être cher par décès mais aussi des événements comme un divorce ou une séparation, la perte d'un emploi, des changements significatifs dans la vie personnelle ou professionnelle, la perte de la santé ou même la perte des rêves ou des aspirations très chères.

Chaque individu réagit différemment face à ces pertes. Notre société nous apprend comment avoir des choses mais nous ne sommes pas préparés à faire face à la perte, et mon rôle est d'offrir un soutien personnalisé et des outils pratiques pour aider les gens à surmonter leur chagrin, à rétablir l'équilibre émotionnel et à trouver un nouveau sens de paix intérieure.

En quoi la méthode que vous proposez est-elle différente de celles déjà connues ?

Bien que les programmes que je propose ne prétendent, en aucun cas, remplacer les services dispensés par les professionnels de santé, ils reposent sur des bases probantes, sont axés sur l'action, et offrent une alternative différente, unique et empowering quant à la gestion du poids émotionnel que nous portons à la suite de pertes.

Une gamme complète de programmes et de services conçus pour aider les individus à surmonter différentes formes de perte est disponible :

Le One-on-One Program, qui fournit un soutien personnalisé pour aider les participants à identifier et à surmonter leurs blocages émotionnels.

Le Support Group Program, qui permet aux participants de partager leurs expériences et de trouver du réconfort au sein d'un groupe empathique.

Le Helping Children With Loss Program, destiné aux parents, enseignants et adultes souhaitant offrir un soutien efficace aux enfants confrontés à une perte.

Le Pet Loss Support Program, pour ceux qui ont perdu un animal de compagnie.

En sus de ces programmes, nos services comprennent des sessions de dialogues approfondis et d'écoute active, visant à offrir un soutien personnalisé et empathique.

Est-ce que tout le monde peut suivre ces programmes ?

La méthode que je propose est conçue pour être accessible à tous ceux qui traversent des moments de deuil et de perte, quel que soit leur âge, leur situation ou leur type de perte. Je propose à la fois des séances individuelles et des sessions de groupe afin de répondre aux besoins variés de mes clients.

En séance individuelle, je travaille en étroite collaboration avec chaque personne pour comprendre ses expériences personnelles et ses émotions uniques liées à la perte. Cela permet un soutien plus personnalisé et une exploration approfondie des défis spécifiques qu'elles rencontrent. Les séances de groupe, quant à elles, offrent un espace de partage et de soutien mutuel où les participants peuvent se sentir compris et soutenus par d'autres, qui vivent des expériences similaires.

Chaque séance est structurée autour de l'écoute attentive, de la pédagogie sur la peine et de l'utilisation d'outils pratiques pour avancer vers le rétablissement. Mon rôle est d'encourager et d'accompagner mes clients tout au long de leur parcours émotionnel, en leur fournissant les ressources nécessaires pour surmonter leurs pertes et retrouver un sentiment de paix intérieure.

Puisque votre métier est relativement nouveau dans notre pays, quel accueil avez-vous obtenu jusqu'ici ?

Depuis que j'ai introduit le concept de rétablissement de la peine à Maurice, l'accueil a été à la fois touchant et encourageant. Beaucoup de personnes m'ont approchée, exprimant leur gratitude pour l'existence d'une telle ressource, qui est absolument différente des approches disponibles dans notre communauté. Il y a une soif de compréhension et de soutien émotionnel que je n'avais pas entièrement mesurés au départ.

Les témoignages de ceux qui ont participé à mes programmes ont été particulièrement émouvants. Ils parlent souvent de transformation positive qu'ils ont ressentie, non seulement dans leur manière de gérer leur peine, mais aussi dans leur capacité à retrouver un sens de normalité et de joie. Cela me renforce dans ma conviction que cette démarche est non seulement nécessaire mais vitale pour notre société.

En tant que première spécialiste en rétablissement de la peine à Maurice, dans l'océan Indien et même sur le continent africain, j'ai également rencontré des défis, notamment en éduquant le public sur l'importance de ce travail. Cependant, ces défis sont compensés par la satisfaction de voir des vies changées et améliorées grâce aux outils et au soutien que j'offre. Je suis impatiente de continuer à sensibiliser et à élargir l'accès à ces programmes, pour aider encore plus de personnes à naviguer à travers leurs pertes.

Qu'en est-il des résultats ?

Les résultats obtenus avec mes programmes de rétablissement de la peine ont été très encourageants. Les participants rapportent régulièrement des améliorations significatives dans leur capacité à gérer leurs émotions et à surmonter leurs pertes. Plusieurs ont dit qu'ils ont retrouvé un sens de normalité et de joie de vivre qu'ils pensaient avoir perdu à jamais.

L'un des aspects les plus gratifiants de mon travail est d'entendre les témoignages de ceux que j'ai aidés. Par exemple, une participante m'a confié qu'elle avait réussi à surmonter des blocages émotionnels, qui entravaient sa capacité à s'exprimer clairement et à avancer dans la vie. Elle a repris le contrôle de sa vie et cela a été une source immense de satisfaction pour elle.

Les outils concrets et les étapes pratiques que j'utilise ont prouvé leur efficacité, non seulement en termes de résolution des douleurs émotionnelles persistantes, mais aussi en aidant les gens à retrouver un équilibre émotionnel durable. Les personnes qui suivent mes programmes se sentent généralement plus autonomes, résilientes et prêtes à aborder les défis de la vie avec une nouvelle perspective.

Ces résultats positifs me motivent à continuer à offrir ce soutien essentiel et à développer davantage de ressources pour ceux qui en ont besoin. La transformation que je vois chez mes clients est une preuve puissante de l'impact de ce travail sur la communauté mauricienne.

Avez-vous un message pour ceux et celles qui font actuellement face à une perte ?

À ceux et celles qui traversent actuellement une période de perte - que cela soit un décès, un divorce, une séparation, une perte de santé, d'emploi, de finances ou autre -, je veux dire ceci : vous n'êtes pas seuls. La douleur et le chagrin peuvent parfois sembler insurmontables, mais il est important de se rappeler que la peine est une réaction normale à la perte. Prenez le temps de ressentir vos émotions et ne vous forcez pas à «aller mieux» avant d'être prêts.

Je vous encourage à chercher du soutien, que cela soit auprès de proches, d'amis ou de professionnels. Il existe des ressources et des personnes prêtes à vous écouter et à vous aider à traverser cette période difficile. Chaque expérience est unique et il est essentiel de trouver la solution qui vous convient.

À The Heart with Ears, nous croyons fermement que même au milieu de la douleur, il est possible de trouver des chemins vers le rétablissement et la réconciliation avec nos émotions. Les outils et les programmes que nous proposons sont conçus pour vous aider à naviguer à travers vos sentiments, à surmonter les blocages émotionnels et à redécouvrir la joie de vivre.

N'oubliez pas que le rétablissement est un voyage, pas une destination. Soyez patient avec vous-même et sachez que chaque petit pas en avant est une victoire.