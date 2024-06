Afrique: Journée mondiale contre la drogue - Investissez dans la prévention

Conformément à sa résolution A/RES/42/112 , du 7 décembre 1987, l'Assemblée générale a décidé de célébrer la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues le 26 juin afin de renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues.

Soutenue chaque année par la communauté internationale et par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, cette journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation au grand danger que sont les drogues illicites pour notre société.

Les faits sont là : investissez dans la prévention

Le problème mondial de la drogue représente un défi à multiples facettes qui touche la vie de millions de personnes dans le monde. Qu'il s'agisse d'individus souffrant de troubles liés à l'utilisation de substances ou de communautés aux prises avec les conséquences du trafic de drogue et de la criminalité organisée, les répercussions de la drogue sont vastes et complexes. Pour relever ce défi, il est impératif d'adopter une approche fondée sur des preuves scientifiques qui donne la priorité à la prévention et au traitement.

La Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, ou Journée mondiale contre la drogue, est célébrée chaque année le 26 juin pour renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. Cette année, la campagne de la Journée reconnaît que des politiques efficaces en matière de lutte contre la drogue doivent être ancrées dans la science, la recherche, le plein respect des droits de l’homme, la compassion et une compréhension approfondie des implications sociales, économiques et sanitaires de la consommation de drogues.

Ensemble, intensifions nos efforts pour lutter contre le problème mondial de la drogue, guidés par la science et par les principes de compassion et de solidarité. Grâce à une action collective et à un engagement en faveur de solutions fondées sur des données probantes, nous avons la capacité de créer un monde dans lequel les individus peuvent mener une vie saine et épanouissante.

Participez aux conversations sur les réseaux sociaux en suivant les hashtags #Journéemondialedeladrogue #Investissezdanslaprévention.