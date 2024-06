Algérie: Laagab appelle les établissements médiatiques à accorder un intérêt particulier à la prochaine présidentielle

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a appelé, mardi à Alger, les établissements médiatiques à accorder un intérêt particulier à la prochaine élection présidentielle, prévue le 7 septembre.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours de la meilleure oeuvre médiatique touristique, organisé en coordination avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, M. Laagab a insisté sur l'impératif d'"accorder à cet événement l'importance requise de la part des établissements médiatiques", et ce, en "fournissant aux citoyens les informations et les connaissances constitutionnelles, juridiques et politiques nécessaires pour qu'ils puissent se faire leurs propres opinions et choix".

Par ailleurs, M. Laagab a appelé la corporation médiatique à s'intéresser davantage au secteur du tourisme et à oeuvrer à "la relance de l'Association des journalistes touristiques, afin qu'elle joue un rôle dans l'encadrement, la formation et l'orientation", mettant l'accent sur l'importance de "mettre en avant les énormes potentialités touristiques de l'Algérie par le biais des journalistes travaillant pour des médias étrangers, via leurs bureaux accrédités dans notre pays".

"Faire la promotion de la destination Algérie, c'est consacrer la place du tourisme dans notre pays, sur le plan économique", a-t-il ajouté précisant que "l'Algérie, malgré son énorme potentiel touristique riche et diversifié, est toujours en train de se frayer un chemin vers la place qui lui sied en la matière".

A cet égard, le ministre a indiqué, que son département "s'intéresse désormais aux médias spécialisés", et "a organisé plusieurs séminaires, conférences et formations, à l'instar de celles destinées à la presse économique, politique, touristique, culturelle et sportive".