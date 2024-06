Algérie: Attaf entame une visite officielle en Autriche

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé à Vienne, capitale de la République fédérale d'Autriche, pour une visite officielle, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Le programme de cette visite comprend deux dimensions principales à savoir la dimension multilatérale liée aux relations unissant l'Algérie et les différentes organisations internationales dont le siège est à Vienne, et la dimension bilatérale qui concerne les relations de partenariat économique et le dialogue politique entre l'Algérie et l'Autriche.

Dans le cadre de cette visite, M. Attaf aura des entretiens avec les responsables de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), précise la même source.

Sur le plan bilatéral, le ministre tiendra avec son homologue autrichien Alexander Schallenberg, une séance de travail qui sera consacrée à l'examen des moyens et perspectives de renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans leurs différents volets et composantes, outre les développements régionaux et internationaux d'intérêt commun, selon le communiqué.