Algérie: Distinction des lauréats au concours du Prix de la meilleure oeuvre médiatique touristique 2024

ALGER — Les lauréats au concours du Prix de la meilleure oeuvre médiatique touristique 2024 ont reçu, mardi à Alger, leurs distinctions lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche et la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Ce concours a été organisé conjointement par le ministère de la Communication et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, à l'occasion de la journée nationale du tourisme, célébrée le 25 juin de chaque année.

Cette initiative tend à promouvoir la destination touristique Algérie aux niveaux national et international, et à mettre en exergue les efforts des hautes autorités du pays en matière d'encouragement du tourisme intérieur.

En marge de la cérémonie, une convention de coopération a été signée entre l'Organisation nationale des journalistes algériens (ONJA) et cinq (5) établissements hôteliers sous la tutelle du ministère du Tourisme, au profit des membres de la corporation de la presse.

Il s'agit de l'Office national du tourisme (ONT), du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), de la Société d'investissement hôtelière (SIH), de l'Office national algérien du tourisme (ONAT) et de la Fédération nationale de l'hôtellerie et du tourisme (FNHT).

La convention vise à contribuer activement à la promotion du tourisme en Algérie, qui s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.