Algérie: Le Premier ministre reçoit un appel téléphonique de son homologue palestinien

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, mardi, un appel téléphonique du Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, M. Mohammad Mustafa, qui lui a transmis les salutations et la reconnaissance du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, à son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ses efforts inlassables dans la mobilisation du soutien international en faveur de la cause palestinienne, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, ce jour, 25 juin 2024, un appel téléphonique du Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, M. Mohammad Mustafa, qui lui a transmis les salutations et la reconnaissance du président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas, à son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ses efforts inlassables dans la mobilisation du soutien international dans les différents fora internationaux, notamment au Conseil de sécurité, en faveur de la cause palestinienne et du recouvrement par le peuple palestinien de ses droits légitimes", lit-on dans le communiqué.