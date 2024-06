Algérie: Merabi préside la cérémonie de clôture de l'année de formation 2023-2024

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, M. Yacine Merabi, a présidé, mardi au Pôle scientifique et technologique Chahid Abdelhafid-Ihaddaden dans la ville nouvelle de Sidi Abdellah (Alger), la cérémonie de clôture de l'année de formation 2023-2024.

Dans une allocution prononcée lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, M. Mohamed Seghir Saâdaoui, et de représentants de plusieurs secteurs et instances nationales, M. Merabi a mis en avant les axes de la stratégie de modernisation du secteur et les mesures d'amélioration de la qualité de la formation.

Le ministre a évoqué, dans ce cadre, les réalisations du secteur en termes de modernisation et de services numériques, rappelant les applications et logiciels mis en place en matière pédagogique et administrative et les clubs de créativité et d'innovation créés au niveau des établissements de formation.

M. Merabi a également mis en relief le rôle du secteur dans l'accompagnement des opérateurs économiques à travers la main d'œuvre qualifiée qu'il forme dans plusieurs spécialités répondant aux exigences de l'économie nationale.

La cérémonie a été marquée par la présentation d'un exposé sur les nouvelles spécialités et les services numériques dans le secteur de la formation professionnelle, ainsi que d'un bilan des activités organisées tout au long de l'année de formation.

Des diplômés de la formation professionnelle ayant créé leurs propres micro-entreprises et des entreprises économiques ayant contribué à la formation pratique des stagiaires ont été distingués à cette occasion.