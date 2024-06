Maroc: Casablanca - Coup d'envoi de la 14ème rencontre africaine des électroniciens d'aviation civile

Casablanca — Le coup d'envoi de la 14ème édition de la rencontre africaine des électroniciens d'aviation civile IFATSEA (Fédération internationale des associations d'électronique de la sécurité aérienne)-Africa a été donné, mardi à Casablanca, en présence d'une pléiade de professionnels et d'acteurs de ce domaine.

L'événement s'assigne pour objectif l'amélioration de l'efficacité et la sécurité de la navigation aérienne à travers l'engagement en faveur de l'innovation, la formation et la recherche scientifique.

Intervenant à cette occasion, le président de l'Association des électroniciens de l'aviation civile (AEAC), Sallami Chougdali, a affirmé que ce forum se penchera sur les applications de l'Intelligence artificielle dans la gestion, la cybersécurité et l'automatisation dans le secteur aérien et son intégration dans l'industrie CNS (communication, navigation et surveillance)/ATM (gestion du trafic aérien).

Mettant en avant le rôle des électroniciens du secteur, dits ATSEP, dans la gestion des systèmes la navigation aérienne, M. Chougdali a relevé l'importance de renforcer davantage les technicités et les compétences dans ce domaine, d'autant plus que le Maroc se prépare à l'organisation d'événements internationaux de grande envergure, comme la Coupe du monde 2030 de football.

De son côté, la directrice des ressources humaines à l'Office national des aéroports (ONDA), Asmae El Kohen, a indiqué que le Maroc se positionne comme un acteur clé dans la gestion du trafic aérien au niveau international, soulignant que le Royaume s'est toujours engagé à harmoniser ses systèmes de gestion de trafic aérien avec les standards les plus avancées, au diapason des dernières innovations technologiques et des meilleures pratiques en matière de gestion de l'espace aérien.

Ce choix renforce non seulement la capacité nationale à assurer des opérations sûres et efficaces mais également à améliorer la connectivité et l'interopérabilité des infrastructures CNS/ATM, a-t-elle poursuivi, faisant savoir que l'ONDA a réalisé des progrès extrêmement significatifs en matière de renforcement des ressources humaines, en l'occurrence le recrutement des électroniciens de la sécurité aéronautique, qui représentent plus de 14% de l'effectif global.

Pour sa part, le directeur du département CNS à l'ONDA, Youssef Lazaar, a affirmé que le Royaume a contribué depuis des années à enrichir le débat et à développer le secteur au niveau continental en faveur du renforcement de la sécurité et de l'efficience de la navigation aérienne régionale, notant que ce congrès permettra d'échanger les connaissances et de se projeter vers de nouvelles perspectives en matière d'aviation civile.

A son tour, le directeur de l'Académie internationale Mohammed VI de l'aviation civile, Mohamed El Wafiq, est revenu sur l'offre de formation diversifiée de l'Académie en la matière qui vise à assurer les métiers de base de l'ONDA et à contribuer au déploiement de la politique gouvernementale dans le domaine du transport aérien et de la navigation aérienne.

Il a évoqué, dans ce sens, la formation des électroniciens de la circulation et de la sécurité aérienne ainsi que des contrôleurs de la navigation aérienne, outre la promotion de la recherche scientifique.

Le représentant du ministère du Transport et de la logistique, Taha El Hilal, a, quant à lui, souligné que l'IA peut répondre aux défis du secteur et générer des opportunités en matière d'efficience et de durabilité, relevant que la direction générale de l'aviation civile surveille de près l'évolution de cette technologie émergente pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques associés.

Le responsable a, ainsi, passé en revue les dernières avancées réalisées par le ministère, qui vise notamment à développer un cadre procédural et à intégrer efficacement ces technologies dans l'espace aérien, saluant, par ailleurs, le rôle de l'IFATSEA dans le développement de l'aviation civile en Afrique en tant que plateforme d'échange de connaissance.

Placé sous le signe "Émergence des nouvelles technologies et de leur importance pour la profession de l'ATSEP : Le cas de l'intelligence artificielle dans l'industrie CNS/ATM", le séminaire, organisé par l'AEAC sous l'égide de l'IFTASEA, connait la participation de 18 pays africains.