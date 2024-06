Maroc: M. Aït Taleb s'entretient avec une délégation palestinienne des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé

Rabat — Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a eu des entretiens, mardi à Rabat, avec une délégation palestinienne, axés sur les moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, notamment en matière de formation, de soins de santé primaires, de santé scolaire et de renforcement des capacités des professionnels palestiniens de la santé.

Ces entretiens, qui se sont déroulés en présence du directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, et des membres de la délégation palestinienne conduite par le ministre palestinien des affaires d'Al Qods, Ashraf Al Aawar, ont porté sur les récents développements survenus dans les territoires palestiniens, notamment en ce qui concerne la situation sanitaire à Al-Qods et dans la bande de Gaza.

Dans une allocution à cette occasion, M. Aït Taleb a fait état de la disposition du Maroc à collaborer avec la partie palestinienne, à travers l'organisation de campagnes humanitaires et d'ateliers de formation au profit des professionnels palestiniens de santé dans les domaines d'intérêt commun, ainsi qu'à renforcer la coopération sanitaire au moyen de l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux pays dans les domaines sanitaire, thérapeutique et pharmaceutique.

Il a souligné l'ouverture du Maroc sur l'ensemble des initiatives entreprises par le ministère des affaires d'Al Qods pour servir la population maqdessie dans le domaine de santé, et sa volonté de renforcer la coopération et de coordonner les efforts en vue de promouvoir le secteur sanitaire en Palestine.

A cet égard, le ministre s'est félicité des efforts de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, notamment en matière de supervision de l'organisation et du succès des visites successives des délégations palestinienne au Maroc, rappelant, dans ce contexte, les deux visites effectuées par des délégations des hôpitaux palestiniens d'Al-Qods au Maroc, en octobre 2019 et en février 2023.

Pour sa part, M. Al Aawar a souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, à travers l'échange d'informations, des recherches et études liées aux stratégies et activités actuelles et futures, ainsi que le partage d'expériences pionnières afin de soutenir les capacités des professionnels de santé par la formation initiale et continue.

Le responsable palestinien a également salué les efforts déployés par le Maroc, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, Président du Comité Al Qods, en vue d'assurer un soutien humanitaire continu à l'Etat de Palestine afin d'apaiser les souffrances des Palestiniens à Al-Qods et dans la bande de Gaza, se félicitant, à ce propos, de l'aide médicale humanitaire ordonnée par SM le Roi à destination des habitants de Gaza, dont la distribution a commencé ce jour même dans l'enclave palestinienne.

La délégation palestinienne, composée de responsables des gouvernorats d'Al-Qods et de Gaza, a entamé, lundi, une visite au Royaume qui se poursuivra jusqu'au 28 juin, à l'invitation de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.