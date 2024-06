Congo-Kinshasa: Infrastructures sportives - Didier Budimbu visite les stades municipaux à Kinshasa

Le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, effectue depuis peu des visites dans les infrastructures sportives de la ville capitale. Il a débuté le 24 juin par le stade municipal Santos-Muntubile, au quartier Binza Delvaux, dans la commune de Ngaliema.

La nature ayant horreur du vide, l'herbe sauvage a envahi le gazon par manque d'exploitation, présentant une physionomie hideuse comme un édifice abandonné. À Bandalungwa pour la deuxième étape, c'est un stade inachevé, transformé en site de kermesse. Ensuite, le cortège du ministre des Sports s'est ébranlé en direction de la commune de Matete pour visiter le stade Kembo Uba Kembo, avec une petite escale à la maison communale de Lemba où Didier Budimbu est parti s'enquérir des préparatifs des funérailles de l'ancien international congolais, Kasongo Banza "Jean Mukul Korando", décédé depuis une dizaine des jours. À Matete, Didier Budimbu a été accueilli par une population surprise de le voir s'intéresser à cette infrastructure sportive aussi rapidement après sa nomination. Constat : le stade est en bon état, entretenu et n'attendant que sa livraison pour la pratique du sport.

Didier Budimbu a continué sa ronde au district de Tshangu où il est allé se rendre compte de l'état du stade municipal de Masina, l'unique site qui n'avait pas bénéficié à l'époque du programme de construction et modernisation, avec son terrain sablonneux. Le périple du ministre des Sports et Loisirs s'est clôturé, le lundi, au stade municipal Paul-Bonga-Bonga de la commune de Barumbu. C'est un stade achevé et propre pour la pratique du sport, avec un gazon en bon état soutenu par un système d'arrosage automatique et fonctionnel.

A la fin, le patron des Sports a donné des explications sur les mobiles de cette visite d'inspection. "On ne peut commencer à bien travailler sans faire un état des lieux. À travers cette visite, je voulais me faire une idée pour savoir ou c'est bien fait et ou ce n'est pas bien fait. Après cela, nous pouvons voir comment mettre en place une nouvelle vision de gestion de nos infrastructures", a-t-il expliqué. Il a annoncé sa nouvelle approche dans le mode de gestion et maintenance des infrastructures sportives du pays. "Cette semaine, je vais initier des missions d'expertise pour Abidjan (Côte d'Ivoire), Casablanca (Maroc) et Liège, en Belgique.

L'objectif est de nous inspirer de l'expérience de ceux qui ont déjà fait leurs preuves dans la bonne politique de gestion et maintenance des infrastructures sportives. Ensuite, nous allons étudier comment nous orienter vers un lancement d'appel d'offres afin d'obtenir une expertise adéquate en vue de mieux assurer la gestion des ces infrastructures", a-t-il laissé entendre.

Par l'engagement manifeste du ministre des Sports, le mouvement sportif congolais tiendrait la garantie d'une nouvelle politique sportive de proximité et une gestion orthodoxe des infrastructures sportives nationales.