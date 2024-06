Congo-Brazzaville: Action humanitaire - L'association « Le creuset » voit le jour à Pointe-Noire

Créée pour apporter sa pierre dans les œuvres philanthropiques et humanitaires, l'association « Le creuset » a été présentée officiellement le 22 juin à la Chambre consulaire de Pointe-Noire.

Sept citoyens ont décidé de créer l'association « Le creuset» afin d'apporter une dynamique de réflexion autour des questions qui visent des situations de détresse, d'aider la population vulnérable à contribuer au bien-être social. « A l'instar du creuset des chimistes qui est un petit récipient en métal ou en matériau réfractaire, servant à fondre ou calciner certaines substances, l'association "Le creuset" est un cadre de rencontres des hommes et de femmes de qualité, intellectuels et moraux affirmés. C'est un cercle de réflexion à but non lucratif essentiellement tourné vers des actions philanthropiques et humanitaires », ont dit les fondateurs en présentant l'association au public.

Selon eux, comme le creuset en métal, servant à fondre ou à calciner certaines substances, « Le creuset » veut être ce cercle qui sert de lieu de rencontres ouvert à la discussion et aux échanges sur tous les sujets d'intérêt communautaire afin d'élaborer des projets qui seront réalisés avec le concours et l'apport des bienfaiteurs, des partenaires qui partagent la même vision sans oublier les pouvoirs publics.

Offrir un cadre de rencontres, de réflexions et d'actions sur toutes les questions intéressant la philanthropie et l'humanitaire, encourager la solidarité et les actions humanitaires, organiser les activités socio culturelles de détente et des loisirs visant à renforcer la cohésion entre les membres par l'échange d'expériences avec comme point de mire l'épanouissement de ces derniers sont les principaux objectifs de l'association.

Ses domaines d'intervention sont divers et variés. Il s'agit, entre autres, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, du développement communautaire et de la petite enfance.

Lors de la cérémonie de présentation de l'association, plusieurs participants à l'activité ont rempli les fiches d'adhésion manifestant ainsi leur engagement et leur accompagnement à la louable initiative.

La devise du "creuset" est : Liberté - Humanisme - Excellence.