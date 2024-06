Soudan: Le ministre de l'Intérieur passe en revue l'ordre du jour du sommet de New York

New York — Le ministre de l'Intérieur Maj.Gen (police - police retraite), Khalil Pasha Sairin s'est réuni à son bureau lundi avec le représentant du Soudan auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Al-Harith Idris, où il a discuté des dispositions à l'ordre du jour du quatrième sommet des ministres de l'intérieur et des chefs de police des États membres à New York.

Il est à noter que le ministre de l'Intérieur président de la délégation soudanaise est arrivé à New York, accompagné du directeur général des forces de police, le général Khaled Hassan, pour participer à la réunion régulière des ministres de l'Intérieur et des directeurs de la police des États-Unis d'Amérique, qui se tient tous les deux ans afin de discuter trois questions politiques liées à la paix et comment l'instaurer au niveau mondial.