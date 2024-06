Soudan: Le ministère des Affaires étrangères dénonce l'attentat survenu en Russie

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a exprimé mardi la condamnation et la dénonciation du gouvernement de la République du Soudan pour l'attaque terroriste qui a eu lieu sur le territoire russe, faisant un certain nombre de morts et de blessés. Le ministère a également exprimé la solidarité du gouvernement et du peuple soudanais avec le gouvernement et peuple russes, ainsi qu'avec les familles des victims.

Le ministère réitère le rejet par le gouvernement soudanais de toutes les formes et manifestations du terrorisme, quels que soient les prétextes et les justifications et appelle la communauté internationale à adopter une position stricte et de principe contre le terrorisme et à prendre des mesures efficaces pour le combattre sans acharnement ni double standard.