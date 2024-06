Sénégal: Mercato - Départ annoncé à Al Nassr - Sadio poussé vers la sortie par...Ronaldo

Sadio Mané s'est-il ouvert le chemin d'un départ d'Al Nassr ?

C'est la question qui se pose après les informations qui circulent dans ce mercato estival. Si des informations lui prêtent une volonté d'évaluer dans un autre club saoudien en raison de l'ombre que lui fait le Portugais Christiano Ronaldo, d'autres sources soulignent l'éventualité d'un retour vers l'Europe et notamment au club turc de Fenerbahçe SK qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions de l'UEFA.

Sadio Mané pourrait embrasser une nouvelle aventure dans le championnat d'Arabie-Saoudite. Selon « AS », rapporte africatopsport, l'international sénégalais ne se sent plus à l'aise à Al-Nassr en raison notamment de la présence du Portugais Cristiano Ronaldo, considéré comme l'atout offensif numéro 1 du club phare de Riyad.

Le journal espagnol révèle que la star sénégalaise auteur de 19 buts et 11 passes décisives en 46 matchs est barré par l'ancien joueur du Real Madrid, et n'arrive pas à bien s'exprimer sur le terrain, d'où sa volonté de quitter Al-Nassr lors de cette fenêtre de transfert estival. La même source avance que cet autre club saoudien devrait lui offrir la possibilité de mettre en évidence son énorme potentiel offensif et de jouer le rôle du leader technique.

D'après « AS », l'international sénégalais pourrait débarquer chez un autre club saoudien à savoir Al-Ittihad. Le club de Djeddah cherche à se renforcer en prévision des prochaines joutes, notamment le championnat saoudien.

%

Parmi les clubs saoudiens cités comme de potentiels repreneurs, on peut relever Al-Qadisiyah, champion de la deuxième division et promu en Saudi Pro League pour la saison prochaine. Sous la direction de l'entraîneur espagnol Míchel , le club a obtenu brillamment sa promotion grâce à la performance remarquable de l'international sénégalais Mbaye Diagne en D2.

Il n'est pas exclu d'entrevoir également le retour de l'ancienne vedette de Liverpool en Europe. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, le club turc Fenerbahçe SK de l'UEFA suivrait de près les négociations entre Al-Nassr et l'agent de Sadio Mané. Le club turc est prêt à agir rapidement si une option de prêt se présente, dans le but d'intégrer cet attaquant de renommée mondiale à son effectif.