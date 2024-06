Ile Maurice: Ciel & Total Energies Mauritius 7's - Les Blitzboks seront de la partie !

Leur qualification pour les prochains Jeux olympiques (JO) acquise dimanche dernier, au terme d'une victoire sur l'Angleterre dans la finale du World Rugby Sevens Repechage à Monaco, les Blitzboks ont certifié leur présence à la 2e édition du Mauritius 7's, prévue respectivement les week-ends du 29-30 juin et 6-7 juillet au Labourdonnais Sports Club à Mapou. Ils donneront, d'ailleurs, le coup d'envoi du tournoi le samedi 29 à partir de 9h face à la Zambie.

Historique. Voilà comment on qualifie l'évènement Mauritius 7's au niveau de la Mauritius Rugby Federation (MRF). Puisque la confirmation de la participation des Sud-Africains porte à deux le nombre de qualifiés pour les prochains JO de Paris qui seront en action chez nous. Le Kenya étant aussi en lice. Ces deux nations évoluent parmi la crème mondiale. L'Afrique du Sud occupe, en effet, la 7e place du dernier classement du World Rugby Sevens World Series et est le champion en titre des Jeux du Commonwealth. Le Kenya se situe, lui, au 13e rang. Leur présence ne pourra, donc, que relever le niveau du tournoi. Historique aussi parce que pour la première fois, le titre de champion d'Afrique sera décidé à l'issue de deux week-ends de compétitions. Les tournois du 29-30 et celui du 6-7 restent bien distincts, mais les points seront cumulés et la nation qui en aura, au final, récolté le plus sera déclarée championne d'Afrique.

Le Mauritius 7's offrira aussi à celle-ci et à son dauphin un ticket d'entrée pour le World 7's Challenger Series 2025. Toutefois, l'Afrique du Sud et le Kenya ne sont pas concernés, étant déjà engagés dans le World 7's Series. Donc, si ces deux nations bouclaient le Mauritius 7's aux deux premières places, les billets pour le World Sevens Challenger Series 2025 iront alors aux nations arrivées 3e et 4e respectivement.

Avant d'aller plus loin, il faut noter que même avec l'inclusion de l'Afrique du Sud dans la compétition, le nombre de nations engagées reste à 12 puisque le Ghana a déclaré forfait.

Maintenant, qu'en est-il des ambitions de notre sélection nationale ? «Déjà, il faut souligner que c'est un honneur de se frotter à l'élite africaine. On va évoluer en compagnie des 12 meilleures du continent. C'est déjà une belle réalisation. On a beaucoup travaillé depuis les cinq dernières années pour nous faire une place dans le rugby africain, mais l'apprentissage se poursuit», nous a déclaré Pravin Roodur, le general manager de la MRF.

Maurice se retrouve, pour le 1eᣴ tournoi du 29-30 juin, dans une poule A relevée. Puisqu'on y retrouve justement le Kenya, qualifié olympique et champion d'Afrique en titre, Madagascar, le champion de l'océan Indien et le Nigeria, dauphin de la 1ᣴe édition du Mauritius 7's.

Au niveau de l'organisation, Pravin Roodur avance que tout est prêt. Les Malgaches sont déjà sur place depuis hier. Ils seront rejoints aujourd'hui par les Zambiens et les Zimbabwéens. Sinon, la grosse majorité des participants est attendue jeudi.

Les poules

Poule A

Kenya, Madagascar, Nigeria, Maurice

Poule B

Ouganda, Burkina Faso, Tunisie, Côte D'Ivoire

Poule C

Zimbabwe, Zambie, Afrique du Sud, Algérie