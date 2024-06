Algérie: Présidentielle du 7 septembre - Tous les facteurs de succès 'réunis'

ALGER — Le Directeur de l'Ecole supérieure des sciences politiques, Zarakia Ouahbi a affirmé, mardi à Alger que tous les facteurs de succès de l'élection présidentielle, prévue le 7 septembre, " sont réunis".

Invité du Forum du journal Echaâb, pour discuter du thème de "l'élection présidentielle et consolidation des institutions de l'Etat à travers la concrétisation de la volonté populaire", M. Ouahbi a indiqué que "tous les facteurs de succès de l'élection présidentielle sont réunis, à commencer par la bonne gouvernance qui permet au citoyen de participer à la mise en place des politiques publiques" et conformément au contenu de la Constitution et de la loi organique n 19-08 relative aux élections concernant cette opération.

Selon le même responsable, cette échéance se déroulera de manière "ordinaire", au regard de la disponibilité des "garde-fous" indispensables et d'"indices positifs" à cette fin, estimant que cette élection constituait "un reflet clair et ferme du processus de mutation saine et constante du système démocratique en Algérie (...), ces dernières années, ce qui a conféré au pays une immunité tant à l'intérieur qu'à l'étranger".

Le Directeur de l'Ecole a, en outre, affirmé que l'ensemble des valeurs démocratiques "sont désormais ancrées" dans les institutions politiques nationales et sont devenues " concrètes en matière de politique étrangère", ce qui fait de l'élection "un maillon important du processus de mutation politique dans le pays".

Répondant à une question sur la nature du discours politique dans le processus électoral, l'enseignant Ouahbi a mis l'accent sur la nécessité d'un discours politique "réaliste et véridique, loin du populisme" et l'importance de "consacrer les principes constitutionnels", lors de cette échéance.