Algérie: Le Conseil de la nation prend part à la Conférence mondiale des femmes parlementaires à Doha

ALGER — Le Conseil de la nation prendra part, les 26 et 27 juin à Doha (Qatar), aux travaux de la Conférence mondiale des femmes parlementaires, organisée par le Conseil consultatif qatari, en collaboration avec le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme (UNOCT), a indiqué mardi un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Le Conseil de la nation sera représenté à cette conférence consacrée au "rôle des femmes parlementaires dans la mise en oeuvre et le contrôle des législations, des politiques et des stratégies de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", par la sénatrice, Mokhtaria Chentouf, a précisé la même source.

Les participants auront à examiner plusieurs questions dont "l'inclusion de la dimension sociale dans les stratégies de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", "les meilleures pratiques pour l'engagement des femmes parlementaires dans les domaines des législations et l'élaboration des politiques", outre "l'examen des défis et des mesures nécessaires à la lutte contre le terrorisme", a ajouté le communiqué.