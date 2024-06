Cameroun: Un livre pour perpétuer la mémoire de Marc Vivien Foe

La biographie de Marc Vivien FOE bientôt dans les rayons des librairies. Le titre de l'ouvrage : Marc Vivien FOE, Quand se lèvera le Lion au coeur d'or. Un plaidoyer pour la matérialisation du rêve porté par l'ancien Lion indomptable, mort tragiquement, en peine demi-finale de la coupe des confédérations en France 2003. L'auteur, Pierre Julien AMOUGOU FOUDA, considère ce livre comme un devoir de mémoire à l'endroit d'un héros tombé pour la patrie.

« UN LION NE MEURT JAMAIS, IL DORT ». La phrase se détachait distincte, solennelle, fière, réconfortante mais mélancolique, dans les gradins du stade de France à Saint-Denis, en cette nuit du 29 Juin 2003. Le stade avait fait son plein d'oeuf, 51985 spectateurs ; qui plus est, des millions de téléspectateurs regardaient le match à travers le globe. L'évènement était inédit. Pour la première fois, une équipe africaine, les Lions indomptables du Cameroun, en l'occurrence, jouait une finale de la coupe des confédérations.

Il l'était davantage parce que cette équipe finaliste, en descendant sur l'arène, face aux Bleus de France, portait le deuil. Le dossard numéro 17, le galactique milieu de terrain, Marc Vivien FOE s'est éteint trois jours auparavant, le 26 Juin 2003, au stade de Gerland à Lyon, après s'être écroulé, sur le terrain, au cours de la demi-finale opposant le Cameroun à la Colombie.

Le jeune homme de 28 ans qui exhortait ses camarades à se donner à fond quitte à mourir pour l'honneur de la patrie, avait rendu l'âme, suite à une attaque cardiaque survenue non loin du rond central de l'aire de jeu. Vingt et un ans ont passé. Les images de la tragédie sont encore vivaces dans les esprits, tellement, elles étaient poignantes.

Et, pour ceux qui auraient tendance à oublier, Marc Vivien FOE, Quand se lèvera le lion au coeur d'or viendra restituer aux séquences évanescentes toutes leurs couleurs. L'ouvrage biographique retrace l'épopée d'une vie hors du commun d'un jeune homme dont les exploits sur les terrains de football juraient étrangement avec sa discrétion, son humilité et sa grandeur d'âme, une fois sorti des feux de la rampe.

Ecrit dans un style simple, concret et vivant, ce livre retrace la vie d'un météore dont l'osmose avec le ballon rond avait été scellée dès la tendre enfance, alors qu'il rampait encore à quatre pattes. Il montre comment s'est cristallisée la légende personnelle du jeune héros qui, malgré les lauriers et la gloire, restera proche des plus faibles. L'on comprend dès lors pourquoi sa disparition subite provoquera une émotion et une compassion universelles sans que Marc Vivien FOE ait été la reine d'Angleterre ou Nelson Mandela.

L'auteur de l'ouvrage présente Marc Vivien FOE en modèle pour la jeunesse et le complexe qu'il a commencé à bâtir comme un creuset où viendraient se mouler les futures légendes du sport camerounais. Il importe que l'Etat et l'ensemble des camerounais se mobilisent comme promis, pour achever l'infrastructure et la rendre fonctionnelle. Ce faisant, le Cameroun aura réveillé le loin qui dort, pour davantage conquêtes.

Pierre Julien AMOUGOU FOUDA, l'auteur, est un communicateur de formation, en service à la division de la coopération de la recherche des financements à la Cameroon Water Utilities Corporattion (CAMWATER). Il se déploie depuis une vingtaine d'années à l'organisation de championnats de vacances. Ces compétions ont servi de rampes de lancement à plusieurs athlètes devenus internationaux. Marc Vivien FOE, Quand se lèvera le Lion au coeur d'or, ouvrage de près de 200 pages, paraîtra en Aout 2024 aux Editions Macacos.