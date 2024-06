Afrique: Plus de 3 millions de décès évitables sont enregistrés par an dus à la consommation d'alcool et de drogues - OMS

<strong>Addis Abeba, le — Plus de 3 millions de décès par an sont imputables à la consommation d'alcool et de drogues, selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé dont 2,6 millions étaient imputables à la consommation d'alcool, représentant près de 5 % de tous les décès, les chiffres les plus élevés étant enregistrés dans la Région européenne et la Région africaine de l'OMS.

Les taux de mortalité sont également les plus élevés dans les pays à faible revenu et les plus faibles dans les pays à revenu élevé.

Le rapport révèle qu'environ 400 millions de personnes vivent avec des troubles liés à la consommation d'alcool et de drogues dans le monde dont plus de la moitié de ces personnes vivaient avec une dépendance à l'alcool.

Compte tenu des immenses problèmes de santé, le rapport appelle à une action mondiale accélérée pour atteindre la cible 3.5 des Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030 en réduisant la consommation d'alcool et de drogues et en améliorant l'accès à un traitement de qualité pour les troubles liés à l'usage de substances.

L'OMS a appelé les gouvernements et les partenaires à intensifier leurs actions dans divers domaines stratégiques afin d'accélérer les progrès vers la réalisation de la cible 3.5 des ODD, qui vise à renforcer la prévention et le traitement de la toxicomanie.

"Pour construire une société plus saine et plus équitable, nous devons de toute urgence nous engager à prendre des mesures audacieuses qui réduisent les conséquences sanitaires et sociales négatives de la consommation d'alcool et rendent le traitement des troubles liés à l'usage de substances accessible et abordable", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom.

L'OMS appelle également à un réengagement en faveur de la mise en oeuvre du Plan d'action mondial contre l'alcool 2022-2030, une stratégie globale visant à réduire efficacement la consommation nocive d'alcool dans le monde.