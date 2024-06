Afrique: Banque de développement Shelter Afrique - La 43ème Assemblée Générale annuelle conclue avec des résolutions fortes

Shelter Afrique, la seule institution financière panafricaine dédiée au développement du logement abordable, a conclu sa 43ème Assemblée générale annuelle (Aga) à Kigali, Rwanda.

Selon un communiqué de presse, l'Aga, tenue le 13 juin 2024, a bénéficié d'une participation active des États membres et a abouti à l'adoption de plusieurs résolutions cruciales destinées à promouvoir le logement abordable et le développement urbain durable à travers le continent.

Comme principales résolutions et résultats stratégiques : il y a l'élection d'un nouveau bureau de l'Aga ; le redressement financier de Shelter. «En 2023, Shelter Afrique a réalisé un redressement financier significatif, affichant un bénéfice à l'équilibre de 100 983 USD, contre une perte de 11,6 millions USD en 2022. Les flux de recettes ont augmenté régulièrement malgré des décaissements de prêts modérés de 19,13 millions USD (contre 80,67 millions USD en 2022), soutenant une expansion progressive du portefeuille de prêts. Le bénéfice d'exploitation a grimpé à 0,99 million USD, contre une perte de 11,77 millions USD en 2022, reflétant de solides améliorations opérationnelles », lit-on dans le document.

La nomination de nouveaux administrateurs ; la sélection des membres du Conseil consultatif. «Les actionnaires ont approuvé la création et la composition du Conseil Consultatif de Shelter Afrique, conformément à l'article 26 de l'Accord portant création de la Banque de Développement Shelter Afrique (BDShaf). Le Conseil consultatif a pour objectif de fournir des conseils stratégiques sur le financement du logement et les cadres de développement urbain au sens large », explique-t-on.

%

Le Conseil Consultatif sera composé de neuf (9) membres éminents, dont six Ministres des Finances, Ministres de la Planification économique ou Gouverneurs de Banques centrales, en particulier ceux qui président divers Caucus régionaux, organisations, blocs continentaux et régionaux, unions et communautés d'Afrique, ainsi que trois experts globaux en finance.

En plus, la 44ème Aga se tiendra en République algérienne démocratique et populaire en 2025. Le Royaume du Maroc a été choisi pour accueillir la 45ème Aga en 2026. La République de Zambie est désignée pour accueillir la 46ème Aga en 2027.

La 47ème Aga se tiendra en République du Togo en 2028.

«Ces décisions soulignent l'engagement de Shelter Afrique à faire tourner les lieux de son Assemblée Générale Annuelle entre ses États membres, en encourageant l'engagement et la collaboration au niveau régional pour faire progresser les initiatives en matière de logement abordable et de développement urbain durable dans toute l'Afrique », souligne Shelter.

L'Aga a approuvé la proposition d'augmentation de capital, reconnaissant son potentiel à débloquer des financements substantiels pour des projets de logement critiques à travers le continent.

Ce modèle de financement innovant, qui impliquera la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) et les États membres, vise à renforcer considérablement la capacité de la BDShaf à relever les défis de l'Afrique en matière de logement et à favoriser le développement urbain durable.

Commentant cette décision, Thierno-Habib Hann, Directeur général de la Banque de Développement Shelter Afrique, a déclaré : «Cette initiative d'augmentation de capital marque une étape importante dans nos efforts pour renforcer le soutien au logement et au développement urbain en Afrique. En nous appuyant sur des partenariats stratégiques et des financements innovants, nous sommes prêts à avoir un impact durable sur les communautés à travers le continent ».

L'Aga a soutenu la création du Caucus financier des Ministres africains du Logement et du Développement urbain. Cette initiative ambitieuse vise à renforcer la collaboration entre les ministres africains pour relever les défis et exploiter les opportunités dans le domaine du logement et du développement urbain à travers le continent africain.