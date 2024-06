Ile Maurice: Trésor de La Buse - Sept monnaies anciennes exhumées lors de fouilles archéologiques

Une équipe d'archéologues, dirigée par le professeur George Abungu, du Kenya, a fait une découverte notable sur le littoral d'Albion.

Des fouilles intensives ont été menées dans cette région le 21 juin, après la découverte par un groupe de randonneurs d'un site potentiellement riche en trésors historiques, il y a plus d'un an. Le projet, financé par le Fonds national du patrimoine, a permis de déterrer sept pièces de monnaie anciennes, dont certaines en argent et d'autres en bronze. Les fouilles ont toutefois dû être suspendues temporairement, en raison de l'inadéquation des équipements disponibles pour des fouilles plus profondes et spécifiques.

Dès le deuxième jour de fouilles, l'équipe de George Abungu a récupéré sept pièces de monnaie marquant le début de ce qui pourrait être une découverte historique majeure. Ces pièces, bien qu'usées par le temps et avec des inscriptions devenues illisibles, indiquent une ancienneté significative. Elles pourraient être liées au légendaire trésor du pirate du XVIIIe siècle, Olivier Levasseur, également connu sous le nom de La Buse.

Ce trésor a alimenté les légendes et les recherches depuis des décennies. «Les pièces ont été découvertes dans une boîte en métal à environ deux mètres de profondeur, suscitant un enthousiasme renouvelé parmi les archéologues et les passionnés d'histoire. La diversité des matériaux et l'usure des pièces indiquent qu'elles sont très anciennes. Elles oscillent entre l'argent et le bronze, mais leur identification précise est compliquée par l'état des inscriptions. Les pièces découvertes ont été immédiatement placées sous scellés par les autorités locales. Nous n'avons même pas été autorisés à prendre une photo. Ces pièces confirment que le trésor de La Buse pourrait bien être enterré ici. Nous sommes déterminés à reprendre les fouilles dès que possible», a expliqué Rajeev Alhodur, celui qui a fait la découverte du lieu et des indices.

L'archéologue George Abungu devra maintenant soumettre un rapport détaillé au bureau du Premier ministre et à l'Unesco. En dépit de l'interruption des fouilles, l'optimisme reste élevé parmi les chercheurs. Les randonneurs espèrent que les futures fouilles révéleront encore plus de trésors, notamment de l'or et des diamants supposés faire partie du butin de La Buse. En attendant, le site des fouilles reste sous haute surveillance policière pour protéger cette découverte précieuse et prometteuse.

Pour rappel, Rajeev Alhodur et ses amis avaient découvert des indices le 1er mai 2023 après une sortie entre amis. Pour ces sept compagnons, l'enjeu est de taille. Ils ont déjà investi Rs 100 000 dans leurs recherches. La loi mauricienne stipule que tout trésor découvert doit être partagé à parts égales entre l'État et le découvreur. Le trésor de La Buse, convoité depuis trois siècles, pourrait valoir des milliards d'euros.