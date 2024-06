Sénégal: Déroulement du CFEE et de l'entrée en 6e - Le satisfécit de Moustapha Guirassy

Les épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) et de l'entrée en sixième ont démarré hier, mardi 25 juin, et ce pour deux jours sur toute l'étendue du territoire, en Gambie et en Guinée Bissau. Selon le ministre de l'Education nationale Moustapha Mamba Guirassy, aucun couac n'a été noté dans le déroulement des épreuves.

Après un tour dans quelques centres d'examen à Dakar notamment à l'école Liberté 1 et au Collège Sacré-Coeur hier, mardi 25 juin, le ministre de l'Education nationale Moustapha Mamba Guirassy a salué le bon déroulement des épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) et de l'Entrée en sixième. « Il y avait des points d'attention particulièrement dans les zones Sud et Sud/Est où l'hivernage s'est bien installé.

On avait quelques craintes par rapport à quelques perturbations qui seraient liées à cet hivernage mais globalement tout se passe très bien. Nous sommes très satisfaits de l'organisation et des conditions mises en place », a déclaré Moustapha Mamba Guirassy.

Cette année, l'innovation majeure est la digitalisation intégrale de tout le processus d'organisation des examens du Cfee et de l'Entrée en 6e. Ce qui va apporter de nombreux avantages. « Vous avez aussi noté les innovations qui ont été apportées cette année en termes de dématérialisation des processus. Tout cela garantit, sécurise et permet un archivage des copies, ce qui est extrêmement important et surtout réduit le temps de correction et de proclamation des résultats », a fait savoir le ministre de l'Education nationale.

En effet, les résultats du Cfee et de l'Entrée en 6e n'étaient pas publiés en même temps. « Nous avions traditionnellement quelques difficultés, un décalage assez important entre la proclamation des résultats du Cfee et de l'Entrée en sixième mais cette fois-ci avec justement cette dématérialisation, on aura quasi simultanément les résultats aussi bien du Cfee et de l'Entrée en sixième », dira Moustapha Mamba Guirassy.

Il faut dire que cette année, les candidats inscrits aux examens du Cfee et de l'entrée en sixième sont au nombre de 301 830 candidats dont 170 266 filles sur toute l'étendue du territoire, en Gambie et en Guinée Bissau, contre 300 268 l'année dernière. Soit une hausse de 1552. Des élèves porteurs de handicap dont cent treize candidats déficients visuels (61 non-voyants et 52 malvoyants) sont inscrits. 69 730 candidats sans état civil sont autorisés à subir les épreuves, soit plus de 39 404 que l'année précédente.

L'ensemble des candidats est réparti entre 1 978 centres. Lors d'un point de presse tenu vendredi dernier, le directeur des Examens et Concours Papa Baba Diassé renseignait « qu'à titre indicatif, la phase d'harmonisation des épreuves de la session 2024 de l'examen du Cfee et du concours d'Entrée en classe de sixième nécessite en moyenne l'utilisation de 12 073 salles de classe et la mobilisation de 1978 chefs de centre, 1978 adjoints aux chefs de centre, 24 146 surveillants au moins, à raison de 2 par salle, 9890 secrétaires à raison de 5 par centre».