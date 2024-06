El Malick Ndiaye, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, a visité les ouvrages et les chantiers le long de l'autoroute à péage sur l'axe Dakar-Fatick. En milieu d'après-midi, devant le viaduc de Fatick, le plus gros ouvrage du projet autoroutier, il a fait des appréciations positives sur les travaux.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a démarré la journée à Dakar, en passant en revue les ouvrages chantier notamment l'autopont de Front de Terre, parti pour soulager les usagers dès sa finition. Ensuite, il a fait cap sur les deux ponts de Diamniadio, le garage des gros porteurs et le Marché d'intérêt national de Diamniadion. Il a ensuite regardé les points de passage du Train Express régional (TER) pour avoir une idée des impacts de ces ouvrages sur la mobilité.

La visite du ministre des Infrastructures s'est prolongée le long de l'autoroute à péage sur l'axe Mbour-Kaolack et sur une distance déjà de 100 kilomètres. A l'en croire, les travaux connaissent un bon avancement et peuvent être finalisés avant la date fixée de janvier 2026, comme ce fut le cas avec l'autoroute Ila Touba. Le ministre a fait part d'une volonté de voir ces installations desservir ou désenclaver plusieurs localités et régions du pays.

Sur la qualité des infrastructures, une autre considération, il a envisagé la prolongation du type d'ouvrages autoroutiers sur Tambacounda, dans le but de faire diminuer les zones accidentogènes. La démarche, selon lui, entre dans la dynamique de connecter les différents pôles économiques. Les ouvrages devant garantir les activités et la mobilité des populations riveraines sont réalisés en premier tout le long du tracé autoroutier. Le ministre des Infrastructures s'est fait une idée du viaduc de Fatick, avec le pont surplombant le Sine-Saloum, une zone de production de sel.

%

En outre, El Malick Ndiaye a insisté pour une stricte sécurité des ouvriers des différents chantiers, par rapport aux dispositifs vestimentaires et équipements de protection. Le ministre des Infrastructures est revenu sur le plan de construction de routes sur les axes Ndiaganiao-Tassette, Sandiara-Ndiaganiao, Nguekokh-Tassette, pour demander leurs réalisations en priorité.