Afrique de l'Ouest: Une avancée significative dans la gestion du transit des marchandises

Le Système Interconnecté pour la Gestion des Marchandises en Transit (SIGMAT) est une solution innovante destinée à améliorer l'efficacité et la transparence des processus de transit des marchandises.

Développé pour répondre aux besoins croissants du commerce international, SIGMAT offre une plateforme intégrée permettant la gestion en temps réel des marchandises en transit à travers diverses juridictions douanières.

SIGMAT permet un suivi précis et en temps réel des marchandises depuis le point de départ jusqu'à la destination finale. Grâce à l'intégration de technologies avancées telles que les GPS et les capteurs RFID, chaque colis peut être suivi à tout moment, assurant ainsi une traçabilité complète.Le système centralise et numérise tous les documents nécessaires au transit des marchandises, tels que les factures, les certificats d'origine et les déclarations douanières. Cette gestion électronique réduit les erreurs administratives, accélère le traitement des documents et diminue la dépendance aux documents papier.SIGMAT automatise de nombreuses procédures douanières, réduisant ainsi le temps de traitement et les risques de retard. Les déclarations peuvent être préremplies et soumises électroniquement, permettant une validation plus rapide par les autorités douanières.

Le système propose une interface utilisateur conviviale et intuitive, facilitant l'accès et l'utilisation par les différents acteurs de la chaîne logistique, y compris les transporteurs, les agents de douane et les responsables logistiques. En centralisant les informations et en automatisant les processus, SIGMAT réduit considérablement les délais de transit. Les marchandises passent moins de temps en attente aux frontières, ce qui améliore l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement.L'automatisation des procédures et la gestion électronique des documents réduisent les coûts administratifs et les frais de stockage. Les transporteurs et les expéditeurs bénéficient ainsi de coûts opérationnels plus bas. SIGMAT a été adopté par les pays membres de la Cédéao, mais tous ne l'utilisent pas encore.

A ce jour, six Etats sont opérationnels : Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Ghana et Nigeria. Une réunion s'est déroulée mardi à Lomé sur l'avancée du processus à l'ensemble de la zone Cédéao. 'La Cédéao a été fondée sur la double promesse de la libre circulation et de l'intégration économique, considérées par ses pères fondateurs comme un levier essentiel du développement. Le dispositif est essentiel', a indiqué Mohamed Ibn Chambas qui gère le projet au nom de l'organisation ouest-africaine.