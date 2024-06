Algérie: Sortie de la 23e promotion de l'ENPEI 'Chahid Badji Mokhtar'

ALGER — Le chef du Département Emploi-Préparation de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général-Major Hasnat Belkacem, a présidé, mercredi, à l'Ecole nationale préparatoire aux études d'Ingéniorat (ENPEI) "Chahid Badji Mokhtar" à Rouiba (Alger), la cérémonie de sortie de la 23e promotion d'élèves officiers d'active après leur obtention du diplôme universitaire de premier cycle scientifique en sciences et technologies, et de la 3e promotion "Mathématiques et Informatique" de la session 2021-2024.

La cérémonie qui s'est déroulée en présence de hauts cadres militaires, des enseignants et des parents d'élèves, a débuté par l'inspection des promotions à la Place du drapeau, suivie de l'allocution du Directeur général de l'école, le Général Gouasmia Soltane, dans laquelle il a présenté les grands axes de la formation et les connaissances scientifiques et militaires reçues par les étudiants grâce aux meilleurs programmes et méthodes pédagogiques mis en place par le Haut Commandement de l'ANP, ainsi que par des cadres qualifiés et des enseignants compétents.

"Cela leur permettra d'atteindre les objectifs de formation fixés, de déployer tous leurs efforts et de donner l'exemple sur le terrain pour défendre la souveraineté, la sécurité et la stabilité de la nation", a-t-il dit.

Les élèves diplômés ont prêté serment, avant la remise des diplômes. Le major de promotion a demandé l'accord pour que sa promotion soit baptisée du nom du chahid Abassi Mohamed. La cérémonie a été ponctuée par une parade militaire exécutée par les diplômés.Le chef du Département Emploi-Préparation a inauguré, par la suite, une exposition scientifique au niveau de la salle d'écoute animée par les élèves diplômés. A la fin de la cérémonie, la famille du Chahid Abassi Mohamed a été honorée avant de procéder à la signature du Registre d'or de l'école.