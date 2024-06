Congo-Brazzaville: Patrimoine - Sauvegarder les instruments musicaux traditionnels

Le projet destiné à la jeunesse congolaise dans le but de lui faire revisiter son identité musicale voire culturelle est né d'un constat de la perte des valeurs africaines et culturelles, véritable identité d'une nation.

Ange Romuald Botaka Gniambi opte pour la sauvegarde des instruments musicaux traditionnels. Il est parti d'un constat selon lequel depuis quelques années avec l'expansion des instruments modernes occupant toutes les scènes musicales, les instruments traditionnels perdent du terrain surtout chez les jeunes qui ont une vision tournée vers l'Occident. Il en est de même de la démission des pouvoirs publics dans la conservation et la promotion de ce patrimoine.

L'objectif de ce projet est de faire intéresser les Congolaises et Congolais, amis de la culture musicale, du danger de la disparition de ce patrimoine immatériel via des campagnes de sensibilisation ; faire entrer le projet de la sauvegarde de ces instruments musicaux dans différents registres de l'Unesco dont « Mémoire du monde » pour tous ces hommes et femmes qui se sont battus pour la survie de ce patrimoine et au « Patrimoine culturel et immatériel » ; créer un musée dédié à l'exposition des instruments musicaux traditionnels ; créer une journée nationale de la musique traditionnelle ; créer des caravanes sur la culture et le patrimoine ; et enfin, réinterpréter l'hymne national congolais sur fond instrumental traditionnel.

« Pour ce projet, nous voulons, premièrement, organiser les campagnes de sensibilisation. Deuxièmement, organiser des spectacles traditionnels. Et enfin troisièmement, créer des espaces dédiés qui auront pour partenaires des écoles, les universités, ... La meilleure façon de préserver ou de le conserver, c'est la promotion », explique-t-il.

Quant aux résultats attendus, Ange Romuald Botaka Gniambi compte sur une réappropriation par les jeunes de ce patrimoine ; une connaissance solide de ces instruments moins connus du grand public ; et une représentativité musicale du Congo au monde.

Né le 9 juillet 2004 à Brazzaville, Ange Romuald Botaka Gniambi est étudiant en première année de philosophie à la Faculté des lettres, arts, et sciences humaines (Bayardelle) de l'Université Marien-Ngouabi, dans le parcours dit PPSA.