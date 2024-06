Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - 500 jeunes filles recevront une formation à Dolisie

Initiée par l'organisation non gouvernementale « Ensemble c'est aussi avec les femmes » (Ecaaf), en collaboration avec l'association Gracias-Matondo campus vacances, la première édition regroupera 500 jeunes filles issues des milieux défavorisés. La coordonnatrice du projet et présidente d'Ecaaf, Prodiges Saint-Auffret, qui a animé une conférence de presse le 25 juin, a tracé le canevas de travail qui ouvrira ses portes du 8 juillet au 30 septembre prochain à Dolisie, dans le département du Niari.

Le projet vise à encadrer et renforcer la formation de 500 jeunes filles à Dolisie, nourrissant ainsi le plaidoyer mené par Ecaaf sur l'accès des femmes à plus d'opportunités. « En effet, le niveau d'alphabétisation demeure assez élevé au Congo et la récente croissance réalisée n'a pas été suffisamment partagée entre les différentes couches de la population. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans est de 25%, soit pratiquement le double du taux national, selon le sondage qui a été réalisé en 2011.

La faiblesse des capacités à la vie économique des jeunes non scolarisés, ou déscolarisés, constituent un des problèmes majeurs de notre pays. Devant ce déficit prononcé d'infrastructures, les exigences économiques et la sélectivité des conditions d'accès à la formation structurée des institutions publiques et privées, les seules alternatives existantes pour les jeunes issus des milieux défavorisés, tourne autour de l'apprentissage traditionnel », a expliqué Prodiges Saint-Auffret.

Ce projet est dédié aux jeunes filles âgées de 16 à 29 ans. Il s'agit de la plus petite couche sociale jusqu'à la plus grande. Il n'y a pas de distinction, toutes les jeunes filles dans cette tranche d'âge peuvent s'inscrire. « Les 500 jeunes filles inscrites seront réparties de la façon suivante : 100 en classe A, 100 en classe I et 300 en classe 3. Les meilleures étudiantes, soient 51 parmi les 500, bénéficieront d'un stage de trois mois à Dolisie, ou à Pointe-Noire, ou à Brazzaville et d'une bourse de cent cinquante mille FCFA.

Dans la première classe baptisée classe A, les cours dispensés seront : apprentissage à lire, à écrire, à parler, initiation à la littérature anglaise. Dans la deuxième classe appelée classe I, les cours dispensés seront : apprentissage de Microsoft, initiation à Internet, initiation à un métier, à savoir infographie, création de sites Web, création digital, etc. », a-t-elle indiqué. Quant à la troisième classe, dite classe Pro, les matières abordées concernent la vie d'entreprise et l'entreprenariat.

A noter que la durée de ce programme est de six mois, notamment trois mois de formation et trois mois d'insertion professionnelle.