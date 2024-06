Sénégal: Cap Skirring - La promotion du travail décent dans le secteur des médias au menu d'un colloque

Cap Skirring — Un colloque portant sur la promotion du travail décent dans le secteur des médias s'est ouvert, mercredi, à Ziguinchor, à l'intention d'une quarantaine de journalistes de la région naturelle de Casamance et de celles de Kédougou, Tambacounda et Dakar, a constaté l'APS.

Prévu pour se poursuivre jusqu'à vendredi, ce colloque est organisé par le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, à travers l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Ziguinchor et de concert avec l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ).

"Ce colloque va permettre d'examiner les défis et les opportunités liés à la mise en oeuvre du cadre juridique normatif de la négociation collective dans une perspective de promotion du travail décent", indiquent les organisateurs dans un dossier de presse.

Les débats devraient "mettre en évidence" les droits des professionnels de l'information et de la communication et des entreprises de presse, ainsi que "le respect des principes et droits fondamentaux du travail".

La rencontre "permettra de présenter et discuter de la situation et des enjeux relatifs à la promotion de l'équité et de la non-discrimination vis-à-vis des travailleurs et des groupes vulnérables dans le secteur des médias".

"L'activité va également permettre de revisiter les règles de base et les bonnes pratiques du métier de journaliste dans le processus de collecte et de traitement de l'information (fact-checking) dans un contexte de crise ou en période/zone de conflit à l'aune de l'éthique et de la déontologie journalistique", selon le communiqué.