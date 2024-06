Maroc: Une délégation de la Chambre des représentants en visite de travail au parlement tchèque

Rabat — Une délégation parlementaire du Groupe de travail thématique sur l'équité et la parité à la Chambre des représentants a entamé, mardi, une visite de travail au parlement de la République tchèque.

Au cours de cette visite, la délégation parlementaire marocaine tiendra une série de rencontres axées notamment sur la participation des femmes à l'action parlementaire et le renforcement de leur présence au sein de l'institution législative et dans les postes de décision au double plan exécutif et représentatif, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Outre l'échange d'expertise avec l'institution législative tchèque, cette visite sera également l'occasion d'examiner la question de l'institutionnalisation de la coopération et du dialogue entre les femmes parlementaires à la Chambre des représentants et au niveau de diverses institutions législatives nationales européennes autour de thématiques en lien avec la femme et l'action parlementaire et politique en général.

Au premier jour de la visite, la délégation marocaine a eu une rencontre avec le député Jiří Kobza, président du groupe d'amitié parlementaire maroco-tchèque à la Chambre des représentants tchèque, en présence de l'ambassadeur du Maroc à Prague, Mme Hanan Saadi, souligne la même source.

Les parlementaires marocains ont été informés, à cette occasion, de certains volets liés à la pratique parlementaire tchèque, notamment dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de l'institution législative, précise la même source, ajoutant que la délégation de la Chambre des représentants a également participé à une séance plénière de la Chambre des représentants tchèque.

Lors de cette visite, la délégation parlementaire marocaine rencontrera également nombre de responsables politiques de la Chambre des représentants tchèque, particulièrement les présidents des commissions permanentes et thématiques et les présidents de sections nationales au sein d'organisations parlementaires multilatérales.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de jumelage institutionnel entre la Chambre des représentants et sept parlements nationaux européens (l'Assemblée nationale française, la Chambre des Représentants tchèque, la Chambre des Représentants belge et les parlements nationaux de Hongrie, d'Italie, de Grèce et de Portugal) financé par l'Union européenne.

La délégation marocaine comprend la présidente du groupe de travail thématique sur l'équité et la parité du parti Authenticité et Modernité, Najwa Koukous et les membres de ce groupe, les députés Hayat Oumenjouj du groupe du Rassemblement national des indépendants, Madiha Khyir du groupe Istiqlalien pour l'unité et l'égalitarisme, Latifa Charif du groupe socialiste-Opposition Ittihadi, Khadija Olbacha du groupe constitutionnelle démocratique et social, Aziza Boujerida du groupe Haraki et Touria Afif du groupe du Parti de la Justice et du développement.