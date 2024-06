Maroc: L'aide médicale marocaine au profit de la population de Gaza, un soutien vital pour les situations d'urgence sanitaire (Médecins)

Rabat — Des médecins marocains de différentes spécialités ont souligné la grande utilité de l'aide médicale acheminée aux populations de Gaza sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, estimant qu'elle constitue un soutien vital pour la gestion des situations d'urgence sanitaire et la prise en charge des cas de blessures extrêmes.

Le déploiement de cette opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population palestinienne permettra de venir en aide à des milliers de personnes dans la bande de Gaza qui souffrent du blocus, ont souligné ces praticiens dans des déclarations à la MAP.

Dr Ali Kettani, professeur anesthésiste-réanimateur, chef du service de réanimation à l'hôpital Moulay Youssef de Rabat, a indiqué que "cette aide comporte des quantités conséquentes de médicaments et de dispositifs médicaux destinés à prendre en charge les principales urgences, notamment traumatiques, et comporte des produits médicaux destinés aussi bien aux adultes qu'aux enfants".

"Ce geste revêt une importance capitale quand on connaît les particularités de la médecine de guerre et de catastrophes. En effet, la rupture de toutes les chaînes d'approvisionnement et la difficulté d'accès aux zones sinistrées rend le secours des blessés très difficile, malgré la compétence et le dévouement des équipes sur le terrain", a-t-il soutenu.

Et d'enchaîner que le Royaume, qui a déjà réussi à faire parvenir par voie terrestre aux populations de Gaza une aide humanitaire conséquente pendant le mois de Ramadan, "joue un rôle de premier plan en garantissant l'acheminement de ces produits médicaux au profit des blessés qui en ont cruellement besoin, et contribue ainsi à l'apaisement des souffrances des victimes".

Pour sa part, le médecin urgentiste, Anas Benslama a relevé que l'aide médicale, ordonnée par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, et destinée à la population palestinienne de Gaza, est un "geste de générosité" qui permet de soulager les souffrances de milliers de palestiniens dans la bande de Gaza.

Cette opération humanitaire a pour objectif de permettre aux hôpitaux palestiniens de prendre en charge les blessés, d'offrir des soins appropriés et d'effectuer des interventions chirurgicales et traumatologiques dans de meilleures conditions, a-t-il expliqué.

Le traumatologue Othmane Kettani a indiqué, quant à lui, que l'aide médicale du Maroc comprend notamment du matériel de traumatologie, à même d'aider dans la prise en charge des personnes souffrant de graves blessures et la réalisation de chirurgies osseuses, mettant en exergue la grande utilité de cette initiative qui apporte un soutien vital dans les situations d'urgence sanitaire.

Selon lui, ce dispositif médical vient à point nommé pour alléger les souffrances de la population de Gaza, en proie à une pénurie de médicaments et à un manque de médecins, et partant contribuer à sauver des vies et à améliorer le fonctionnement des hôpitaux de Gaza, submergés par un nombre élevé de blessés.

SM le Roi Mohammed VI a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d'aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza, composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant, notamment, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité.