Le Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt-3S), a tenu hier, mardi 25 juin, un point de presse pour dénoncer la mise sous mandat de dépôt de cinq agents du centre Talibou Dabo lundi dernier. Selon le secrétaire général dudit syndicat, ces derniers ont été accusés à tort par la direction et une mobilisation est prévue ce mercredi au tribunal de Dakar, lors de leur comparution devant le juge.

Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre les travailleurs du centre Talibou Dabo et la direction de cet établissement. Ces travailleurs réclament plusieurs mois de salaires et accusent la direction de mauvaise gestion de ce centre dont la mission est de venir en aide aux enfants souffrant d'un handicap sur le plan sanitaire mais aussi au niveau éducatif. Cette tension a fini par connaitre des proportions dramatiques avec l'arrêt des cours pour les enfants mais aussi de soins, faute d'intrants. Suite aux réclamations des agents, cinq des leurs ont été convoqués à la police, présentés au procureur avant d'être placés sous mandat de dépôt.

Une situation qui a amené le Syndicat des travailleurs de la santé et les agents du centre Talibou Dabo à tenir un point de presse hier, mardi, pour dénoncer cet acte. Selon le Dr Aloyse Benoit Diouf, médecin au niveau du centre Talibou Dabo, depuis trois mois, la plupart des activités du Centre Talibou Dabo sont à l'arrêt et la plupart des techniciens de santé ont suspendu leurs activités, faute de conditions favorables à leur pratique.

Ce dernier rappelle que le 24 juin dernier, cinq agents ont été déférés au parquet et ont reçu un mandat de dépôt suite à une plainte du Directeur. « Il nous parait vital de faire le point afin d'élucider l'opinion sur la situation qui prévaut au Centre Talibou Dabo » a t-il fait comprendre. Selon Dr Diouf, actuellement le centre est dans l'agonie et depuis bientôt trois mois, les activités sont à l'arrêt pour non-paiement de salaire et déficit d'intrant. « C'est dans ce contexte qu'il y a eu des remous à la veille de la Tabaski.

Il y a deux mois, le directeur a fait un point de presse pour porter de fausses accusations à l'endroit d'agents qui, avait-il déclaré, avaient désacralisé le drapeau national. Nous appelons le Ministre à approfondir la réflexion avec nous, personnel viscéralement attaché au centre Talibou Dabo, les acteurs sociaux, les parents d'élèves, pour une solution pérenne. » a t-il ajouté.

Ces cinq agents vont être présentés aujourd'hui au juge. Les travailleurs accompagnés du Sdt-3s ont décidé de tenir une grande mobilisation au tribunal afin de manifester leur soutien à leurs camarades. Pour Cheikh Seck, ces travailleurs ne seront pas seuls dans leur combat. « Nous faisons encore confiance à la justice de ce pays et nous sommes convaincus qu'ils sortiront vainqueurs de ce face à face» a-t-il fait savoir.

Et de fustiger la sortie du ministre de la Santé sur cette affaire. « Après 5 ans de silence, comme seule réponse, le Msas se permet de faire un communiqué pour enfoncer cinq pères de familles et leur faire porter le bonnet d'âne. Cette Direction toute seule a fini de mettre le centre à terre. Aujourd'hui il ne lui reste que des velléités d'intimidation du personnel ». Pour rappel, le centre Talibou Dabo est une institution publique d'éducation et de réadaptation pour enfants en situation de handicap (CERHP), dépendant du ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal (Msas).