Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché obligataire fortement boosté de 270,374 milliards FCFA ce 26 juin 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 26 juin 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des obligations a été fortement boosté de 270,374 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 211,204 milliards FCFA le mardi 25 juin 2024 à 10 481,578 milliards FCFA ce mercredi 26 juin 2024. A l'origine de cette forte hausse, il y a la première cotation des emprunts obligataires intitulés « Etat du Sénégal 6,25% 2024-2028», « Etat du Sénégal 6,45% 2024-2031» et « Etat du Sénégal 6,65% 2024-2034» pour une valeur totale de 265,639 milliards FCFA. Ces emprunts avaient pour objectif de financer des investissements inscrits au budget au titre de l'année 2024 de l'Etat du Sénégal. C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 18 janvier au 7 février 2024 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 5,867 milliards à 8 558,699 milliards FCFA contre 8 564,566 milliards FCFA la veille.

Pour ce qui est de la valeur des transactions, elle est redescendue à 484,796 millions FCFA contre 730,847 millions FCFA la veille.

Du coté des indices, on note un repli généralisé. C'est ainsi que l'indice composite est en légère baisse de 0,07% à 230,06 points contre 230,21 points la veille.

%

De même, l'indice BRVM 30 connait un repli de 0,17% à 114,76 points contre 114,95 points précédemment.

L'indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte régression soit 0,87% à 107,81 points contre 108,76 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 975 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 5,49% à 480 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 500 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 6 300 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 4,92% à 6 820 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Total Sénégal (moins 11,82% à 2 200 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,60% à 990 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,29% à 670 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 4,12% à 11 990 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,45% à 795 FCFA).