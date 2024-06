Ile Maurice: Interrogations sur les voitures d'Anil Kumar Dip

Une lettre anonyme adressée à la Financial Crimes Commission circule dans les milieux policiers. Elle met le doigt sur des «acquisitions» qu'auraient fait le commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip. Contrairement aux dispositions du Pay Research Bureau (PRB), il aurait utilisé l'argent des contribuables pour acheter deux voitures de luxe pour sa fille et son fils.

Prix de la Porsche Macan et de la BMW X6 ? Rs 16 920 880... Ce qui est en violation de l'article 43 de la Financial Crimes Commission Act 2023. En outre, au lieu d'utiliser l'argent de son allocation carburant pour sa voiture officielle, comme le stipule le «corbeau», il utiliserait le «Police Indent Form» pour faire le plein de son véhicule ainsi que le ravitaillement de la Porsche Macan et de la BMW X6M.

Des achats douteux

Le CP aurait fait croire à tout le monde qu'il a acquis une toute nouvelle voiture à son nom pour un usage privé par sa famille. La Porsche Macan, duty-free, vaut Rs 6 430 880. Numéro d'immatriculation : KD 452. Toutes vitres teintées, cette voiture serait garée chez lui à Rose-Belle. La Porsche Macan est surtout utilisée par sa fille, qui possède une pharmacie à Quatre-Bornes, pour effectuer le trajet quotidien Rose-Belle-Quatre Bornes. La voiture ne serait pas enregistrée au nom d'Anil Kumar Dip, mais plutôt au nom de la Mauritius Police Force. Selon le rapport du PRB, cette voiture aurait dû être achetée et enregistrée au nom du CP s'il s'agissait d'un usage privé, comme stipulé.

%

Toujours selon la lettre anonyme, en janvier 2024, Anil Kumar Dip aurait fait croire qu'il avait fait l'acquisition d'une autre voiture neuve de la marque BMW, modèle X6 M, d'une valeur de Rs 10 490 000 pour un usage privé. La voiture portait initialement le matricule 451 Jan 24 qui a depuis été changé à 8452. Cette voiture serait utilisée par le fils d'Anil Kumar Dip, qui a des affaires en instance devant les tribunaux. La voiture serait parfois garée à Rose-Belle et parfois à Grand-Baie, où le fils Dip possèderait une troisième résidence. Comme pour la précédente, cette voiture ne serait pas enregistrée au nom du CP mais au nom de la Mauritius Police Force.

Ça carbure aux fonds publics

L'allocation mensuelle de carburant était, en fait, censée être utilisée uniquement pour le carburant et les coûts de «maintenance courante» de sa voiture officielle. Cependant, le CP ferait en sorte que les trois voitures mentionnées ci-dessus soient ravitaillées en utilisant les «Police Indent Forms» de la police dans les stations-service. Des officiers de police, incluant ceux en charge de la salle de transport, la Guard Room et ses chauffeurs, effectueraient ces tâches pour lui.

Accusations graves

La lettre - qui a aussi été expédiée au Bureau du Premier ministre - fait valoir que les faits mentionnés sont retraçables. Pour résumer, le CP utiliserait trois voitures récentes officielles d'une valeur totale de Rs 22 870 880 pour lui-même, sa fille et son fils, aux frais des contribuables. Selon les règlements, le CP n'a le droit d'utiliser qu'une seule voiture de fonction. Tous les faits mentionnés ci-dessus, y compris les déplacements des voitures et les lieux indiqués pour abriter les voitures, sont vérifiables à travers les caméras de surveillance (CCTV). Il est crucial d'agir rapidement car les enregistrements CCTV ne sont conservés que pendant 30 jours, y compris ceux au bureau du Premier ministre, fait valoir le lanceur d'alerte.

L'auteur de la missive demande également qu'Anil Kumar Dip se retire pendant l'enquête, prenant l'exemple de feu Raj Dayal, qui avait dû se mettre en retrait lorsqu'une affaire de corruption avait été engagée contre lui.

Droits et privilèges

Depuis sa nomination en tant que CP, Anil Kumar Dip a choisi et changé plusieurs voitures officielles, avec les services d'un chauffeur. Ces voitures sont destinées à la fois aux déplacements officiels et à un usage privé. À ce jour, il utiliserait une voiture officielle, une Range Rover Velar valant Rs 5 950 000, immatriculée 4574. La voiture est garée chez lui à Rose-Belle et il effectue le trajet quotidien jusqu'à Port-Louis dans celle-ci. Le véhicule est en outre utilisé pour transporter le CP au bureau du Premier ministre pour leur rencontre quotidienne.

Selon la recommandation 40, paragraphe 16.2.115 du Ninth Report Review of Pay du PRB, le CP est éligible à une exemption de droits de douane pour l'achat d'une voiture allant jusqu'à 2250 cc, à usage privé, renouvelable tous les sept ans, en plus de son droit à une voiture officielle.

Sollicité à ce propos, le Police Press Office a déclaré qu'il ne se prononcera pas sur ce sujet. Contacté à plusieurs reprises, le CP Anil Kumar Dip ne nous a pas répondu et n'est pas revenu vers nous non plus.