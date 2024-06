Congo-Kinshasa: PAD-MPME - Validation du bilan d'achèvement

Un important atelier présidé par le ministre de l'Industrie, Louis Watum, a eu lieu le 25 juin, avec la participation des parties prenantes et bénéficiaires du projet. Ces travaux ont abouti à la validation du rapport d'achèvement qui consacre des précieux enseignements sur la mise en oeuvre des cinq activités de soutien à l'entrepreneuriat dans le cadre du Projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises (PAD-MPME).

Lancé en 2018 (pour une durée de cinq ans), le PAD-MPME a été conclu dans le but d'accroître les possibilités d'entrepreneuriat et de création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans quelques grandes villes, à savoir Kinshasa, Matadi (Kongo central), Goma (Nord-Kivu) et Lubumbashi (Katanga). Le bilan reste de loin supérieur aux attentes, a-t-on appris. En effet, le projet a conduit sans tarder à la conclusion du projet Transforme entre le gouvernement de la République et le Groupe de la Banque mondiale. Concrètement, le nouveau projet aura pour objectif d'étendre la couverture de ses appuis bien au-delà du périmètre couvert par le PAD-MPME.

Au cours de l'atelier de validation du rapport d'achèvement, la coordination du projet PAD-MPME a présenté quelques chiffres aux participants. Au 28 décembre 2023, le projet a permis d'appuyer, à l'aide de subventions et d'un accompagnement technique, 430 PME établies, 960 jeunes entrepreneurs et plus de 7 000 femmes micro-entrepreneures. Par ailleurs, 1 600 jeunes ont bénéficié d'une formation d'initiation en entrepreneuriat.

%

Sur le terrain, l'impact est également sans appel. « Ces appuis ont généré la création d'entreprises de nouvelle génération et même des emplois bien au-delà des objectifs indiqués dans le cadre des résultats », a-t-on appris. En outre, il y a eu également un impact direct sur le climat des affaires et des investissements. « Le résultat a consisté à doter le secteur de l'entrepreneuriat d'un cadre légal et réglementaire moderne ».

Pour la tutelle, en l'occurrence le ministère de l'Industrie qui a présidé l'atelier de validation, il était important de faire ressortir les forces et les faiblesses, ainsi que les leçons apprises de la mise en oeuvre du PAD-MPME. Il y va, selon l'autorité, de la réussite des futurs projets et programmes visant la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. « Les étoiles sont alignées pour que nous réussissions à créer des richesses dans notre pays. Il n'y a pas de miracle. C'est à notre portée », a conclu le ministre Louis Watum.