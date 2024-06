Burkina Faso: Une étudiante arnaque un réceptionniste d'hôtel de la somme de 530 000 F CFA

Une étudiante arnaque un réceptionniste d'hôtel de la somme de 530 000 F CFA

D.Y est une étudiante en économie dans une université de la place. A la recherche d'une « relation sérieuse », elle a publié sur le réseau social Facebook un avis pour avoir des prétendants. Un Camerounais réceptionniste d'hôtel dans son pays accepte son amitié.

Les deux amis échangent de nombreux messages et D.Y le convainc de venir au Burkina Faso où elle allait lui trouver un boulot bien rémunéré. Pour se faire, elle lui demande de fournir un dossier pour se faire recruter dans une grande entreprise de son frère où il sera intégré.

Le Camerounais fait alors son choix de venir au Burkina Faso pour vivre auprès de son amie D.Y. Celle-ci lui donne les coordonnées d'une de ses soeurs afin qu'elle l'aide à venir au Burkina Faso. A cette dernière, le prétendant de D.Y verse la somme de 230 000 F CFA pour service rendu. Mais une fois à Bobo-Dioulasso, D.Y exige que son ami lui paye 530 000 F CFA comme frais d'hébergement d'un an.

L'ami s'exécute. Quelques jours après, D.Y présente son ami Camerounais dans un bureau de Qnet où il doit travailler. L'étudiante est membre de cette organisation. Le Camerounais a à ce moment compris qu'il a été arnaqué et porte plainte.

D.Y a alors été interpellée et présentée, le lundi 24 juin 2024 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour répondre des faits d'escroquerie. Devant les juges, D.Y n'a pas nié les faits.

Elle a précisé qu'elle a fait venir le Camerounais pour une relation sérieuse. Mais elle avait cependant besoin d'argent pour payer son adhésion à Qnet. A la question du juge de savoir pourquoi elle mène des activités au lieu de se consacrer à ses études, D.Y a répondu que le FONER (Fonds national pour l'éducation et la recherche) qui leur est octroyé est insuffisant.

En plus, elle s'est lancée dans des activités commerciales et le Qnet pour meubler ses temps libres occasionnés par le chevauchement des années académiques dans son université. Elle a ajouté qu'elle a remboursé les 530 000 F CFA à son ami dès qu'elle a été interpellée.

Celui-ci n'était pas à l'audience. Le parquet dans sa réquisition a demandé de condamner D.Y à une peine d'emprisonnement de 24 mois et à une amende d'un million F CFA, le tout assorti de sursis à exécution. Le tribunal a suivi le parquet dans ses réquisitions à l'encontre de D.Y tout en l'invitant à s'éloigner de ces genres de pratiques pour ne pas compromettre son avenir.

Des travailleurs de Qnet interdits de séjour au Burkina Faso

J.A et O.D sont de nationalité étrangère vivant à Bobo-Dioulasso. Ils disent tous exercer le métier de plombier. Les deux complices ont un ami commun, M.D qui vit au Nigeria. J.A le contacte et lui fait savoir qu'il travaille dans une entreprise de plomberie basée en France et qu'il est capable de le faire recruter dans cette société.

Mais il lui dit qu'avant d'intégrer l'entreprise, M.D doit subir une formation qui se déroule à Bobo-Dioulasso. Les frais de formation s'élèvent à 520 000 F CFA. Pour le convaincre davantage J.A met à contribution O.D. Celui-ci a appelé plusieurs fois M.D pour le mettre en confiance.

Convaincu de cette affaire, M.D transfère la somme demandée dans un compte que J.A lui a communiqué. M.D fait le déplacement à Bobo-Dioulasso. Mais une fois sur place, M.D est conduit dans un bureau Qnet. Ayant senti la supercherie, M.D a réclamé en vain son argent. Il a alors porté plainte et les deux acolytes ont été arrêtés.

Ils ont comparu le lundi 24 juin 2024 devant la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso pour escroquerie. J.A et O.D ont expliqué qu'ils ont préalablement informé la victime de ce qui l'attend au Burkina Faso, à savoir travaillé à Qnet, toute chose qu'a démentie M.D. Le parquet a requis de condamner les deux complices à une peine d'emprisonnement de 48 mois et à un million F CFA d'amende ferme.

Il a également demandé de prononcer à leur encontre une interdiction définitive de séjour au Burkina Faso. Le tribunal a retenu contre J.A et O.D 24 mois de prison, dont 12 ferme et un million F CFA avec sursis. Comme souhaitée par le procureur, le tribunal a prononcé l'interdiction définitive de séjour des deux complices sur le territoire burkinabè. Il les a sommés de payer à M.D la somme escroquée soit 520 000 F CFA.

Accroc à la drogue depuis l'âge de 12 ans

B.B et B.S ont comparu, le lundi 24 juin 2024 devant la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso pour détention et consommation de drogue. A la barre, B.S a dit sans détour aux juges qu'il achète et consomme la drogue depuis l'âge de 12 ans.

Il a une trentaine d'années maintenant. Il dit s'approvisionner dans les alentours du marigot Houet à Bobo-Dioulasso. Quant à B.B, il s'est lancé dans la consommation de la drogue en décembre 2023. C'est au secteur 25 de Bobo-Dioulasso qu'il achète ses produits chez des revendeurs.

Le procureur a demandé de condamner B.S à 36 mois de prison ferme et à une amende d'un million F CFA avec sursis. Quant à B.B, le parquet a demandé de le condamner à 24 mois, dont 6 ferme de prison et à un million F CFA d'amende avec sursis. Le tribunal a infligé à B.S 24 mois de prison et un million F CFA, le tout ferme. Quant à B.B, il a écopé de 24 mois de prison dont 6 ferme et une amende d'un million F CFA avec sursis.

Il escroque 520 000F CFA de son compatriote

A.S, de nationalité étrangère a comparu le lundi 24 juin 2024 devant la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso pour escroquerie. Travailleur de Qnet il se présente comme un employé des mines. Il a promis à son frère A.A qui vit au Nigeria de le faire travailler dans une mine au Burkina Faso où il sera bien payé.

Mais il doit payer la somme de 520 000 F CFA pour obtenir le boulot. Le frère, convaincu, transfère ladite somme. Une fois au Burkina Faso, c'est un emploi à Qnet qui a été proposé à A.A. Mécontent et ne voulant pas de cet emploi, A.A porte plainte.

A.S, interpellé a comparu devant la chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso pour répondre des faits d'escroquerie. A.S a laissé entendre que A.A était d'accord pour venir travailler à Qnet et avait accepté les conditions qui lui avaient été communiquées avant qu'il ne vienne au Burkina Faso.

La victime n'était pas présente à l'audience. Après avoir écouté les arguments développés par le prévenu, le parquet a proposé de le condamner à 36 mois de prison et à une amende d'un million F CFA, le tout ferme, et d'émettre à son encontre une interdiction définitive de séjour au Burkina Faso. Le tribunal a condamné A.S à 24 mois de prison et à un million d'amende, le tout assorti de sursis à exécution et a interdit définitivement A.S de séjour au Burkina Faso.