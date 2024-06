Congo-Brazzaville: Prix solutions genre et climat 2024 - Les candidatures ouvertes

Les organisations locales, communautaires et non gouvernementales dirigées par des femmes oeuvrant dans la question du changement climatique et de l'égalité des sexes sont vivement encouragées à soumettre leurs projets au concours Prix solutions genre et climat 2024. La clôture est fixée au 21 juillet prochain.

Les projets soumis doivent être en cours de mise en oeuvre depuis au moins un an ou déjà achevés ; ils doivent, par ailleurs, avoir un impact positif mesurable sur les communautés locales. Ces derniers doivent être menés par les organisations locales, communautaires et non gouvernementales et s'attaquent à la fois au changement climatique et à l'égalité des sexes.

Ces initiatives présentées doivent s'inscrire dans l'une des trois catégories suivantes : solutions techniques (des solutions climatiques intégrant le genre et axées sur les technologies, à savoir l'eau, les énergies renouvelables, la production ou la transformation alimentaire, la digitalisation, la réduction des déchets).

Solutions non-techniques : il s'agit des solutions climatiques appuyant le genre et axées sur les changements de comportements, l'apprentissage mutuel, le partage des compétences, le renforcement des capacités, etc. Solutions transformationnelles : solutions climatiques auxquelles le genre axé sur la gouvernance, le changement institutionnel/sociétal ... Celles-ci conduisent à de multiples améliorations sociales et environnementales qui contribuent à accroître l'ambition pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C d'ici à 2030.

%

Les projets sélectionnés seront dévoilés lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP) qui se tiendra en novembre prochain. Chaque lauréate recevra une dotation de 5000 euros, les frais de voyage pour participer à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, et bénéficiera du programme de mentorat de la part du WECF pour les aider à renforcer et à développer leur solution.

Le Prix solutions genre et climat est décerné chaque année à des associations locales, communautaires et aux organisations non gouvernementales agissant dans la lutte contre la crise climatique tout en faisant progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Le concours est organisé en partenariat avec le CTCN (Climate Technology Centre and Network) et avec le soutien de l'Agence française de développement(AFD), WEDO...

Ce prix vise à présenter des solutions réelles pour une planète plus juste, plus équitable et plus saine. Les candidates peuvent postuler en français, anglais, espagnol ou arabe. Si vous avez des questions sur le Prix ou le formulaire, veuillez contacter valeria.pelaez@wecf.org